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Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики. Засновник «Главкома»

Трамп відповів Китаю: «Ми не дамо Україні програти»

glavcom.ua
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Президент США Дональд Трамп
кадр трансляції

Чергове коло геополітичних гірок

«Великий спіч» Трампа, який він анонсував напередодні як відповідь Росії і Путіна, залишив присмак явно чогось недоговореного. Або переписаного в останні години.

Можливо, коли я це пишу, на літаки в якій-небудь Аризоні чи Пенсильванії, дійсно вантажать певні види зброї, щоб вже завтра їх прийняли в аеропорту Ряшева. Але все це виглядає трохи фантастичним. Як і про 17 систем Patriot. Бо на всі Штати у них є лише близько 60 батарей. Невже віддадуть нам четверту частину всього того, що є у наявності? Дуже, дуже сумнівно. Більше схиляюсь до гіпотези, що мова йде про десятиріччя…

Так само цікавий пасаж про 50 днів, після яких Путін щось там відчує по митах. Чому 50 днів? До закінчення російського «літнього» наступу? Щоб дати Москві шанс остаточно стукнути свою армію об стіну? (Памʼятаєте, як очільник Кремля обіцяв вже до осені суттєво наростити територіальні здобутки?).

З позитиву – це те, що Штати готові продавати зброю. От тут талант бізнесмена Трампа розкрився на всі сто відсотків. І це означає, що зараз йому дійсно вигідніше заробляти на війні, ніж водити хороводи навколо Путіна з невідомим (поки що) результатом.

Все, що сказав сьогодні Трамп своїми діями: «Ми не дамо Україні програти». Це – відповідь Китаю, який словами свого міністра Ван Ї заявляв тиждень тому те саме: «Ми не дамо Росії програти».

Світове протистояння двох антагоністичних систем призводить до очевидного сценарію: обидві сторони гратимуть на шахівниці чужими фігурами, аж допоки домовляться (або не домовляться) між собою.

Що ж, ми заходимо на чергове коло геополітичних гірок. Пристебніться.

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Джерело
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Теги: путін Дональд Трамп війна Україна США Китай росія

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