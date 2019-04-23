Фірташ продав Тігіпку частину «Арени Сіті»



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Торгово-офісний центр «Арена Сіті»

Сума угоди склала близько $13-15 млн

Group DF, що управляє активами бізнесмена Дмитра Фірташа, продав один із найвідоміших київських торгово-офісних центрів «Арена Сіті» структурам Сергія Тігіпка. Про це НВ Бізнес повідомили три джерела: директор мережі торгових центрів, консультант з нерухомості та інвестиційний банкір.

«Продано приміщення загальною площею 14 000 кв. м, торгової — 10 000 кв. м. Операція була дуже складною, оскільки деякі приміщення на перших поверхах «Арени» були продані раніше і в угоду не увійшли», — розповідає інвестиційний банкір, який побажав залишитися неназваним.

Структури Фірташа хотіли виручити за центр близько $ 20 млн, але сума угоди склала близько $13-15 млн. Представники Group DF і Сергія Тігіпка коментарі не надали.

Структури Фірташа розпродають активи бізнесмена в сфері нерухомості останні кілька років. Зокрема, структурам бізнесмена Володимира Зубика продано готель «Санкт-Петербург» на бул. Шевченко за $15 млн. Інтергал-Буд Зубика займається його реконструкцією, а відкрити на місці «Санкт-Петербурга» чотиризірковий готель орієнтовно планується через два роки.

«Арена Сіті» — привабливий торгово-офісний центр, який завжди буде користуватися попитом, говорить співвласник девелоперської компанії «XXI Століття» Олег Салмін. «Усередині доведеться провести ремонт приміщень», — додає він. Але навіть зараз здавати офіси, які входять до складу «Арена Сіті», можна за $25-30 за один квадратний метр на місяць. Це максимальна орендна плата в Києві. За приміщення під ресторани можна виручити ще більше. Дешевше ніж за $50 за кв. м майданчик для закладу громадського харчування в цьому районі не знайти, констатує генеральний директор компанії «Ресторанний консалтинг» Ольга Насонова. Для порівняння: середня ставка для рестораторів у Києві становить $25-30 за кв. м. «В Арені багато ресторанів і місце користується великою популярністю у туристів. Наприклад, тут дуже добре працюють ресторани The Burger, The Cake, Vapiano й ін.», — говорить Насонова. Інвесторів, які зацікавлені відкривати в цьому районі заклад громадського харчування, багато.

Зараз ціни на нерухомість перебувають на дні, констатує Олег Салмін. Це і приваблює потенційних інвесторів, найбільшим серед яких є інвестиційна компанія Dragon Capital. Ринок комерційної нерухомості поступово відновлюється. За даними консультантів з нерухомості, вакантність на київському ринку офісів становить близько 6%, а торгівлі — близько 3%.

Сергій Тігіпко нарощує свою присутність на київському ринку нерухомості. На території «Кузні на Рибальському», яку бізнесмен викупив у президента Петра Порошенка і депутата від БПП Ігоря Кононенка, Тігіпко разом з девелоперською компанією City One Development Валерія Кодецького планує реалізувати масштабний проект Lipki Island. Сума інвестицій може скласти $600 млн. На території підприємства планується побудувати офісний центр класу «А» орендною площею близько 50 000 кв. м, а також 36 будинків від 2 до 30 поверхів на 6 200 квартир.