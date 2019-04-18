Фірташ за $15 млн продав готель у центрі Києва



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Готель «Санкт-Петербург» на бульварі Тараса Шевченка в Києві

Власники хотіли виручити за готель $18-20 млн

Девелоперська компанія «Інтергал-Буд» придбала готель «Санкт-Петербург», що знаходиться на бульварі Тараса Шевченка в Києві і належить Group DF (управляє активами бізнесмена Дмитра Фірташа). Про це повідомили НВ Бізнес три джерела на ринку: інвестиційний банкір, консультант з нерухомості та директор девелоперської компанії.

За словами директора девелоперської компанії, який побажав залишитися неназваним, готель продавався два роки. «Власники хотіли виручити за готель $18-20 млн. Але сума операції виявилася меншою і склала $15 млн», - розповів він.

Представники Group DF коментарів не надали. У «Інтергал-Буді» пообіцяли повідомити інформацію пізніше.

Готель знаходиться на бульварі Тараса Шевченка в чудовому будинку, який був зведений в 1901 році за проектом знаменитого архітектора та інженера-технолога Йосипа Зекцера. Він навчався і працював в Парижі, Відні та Берліні, а повернувшись до Києва, присвятив місту майже все своє подальше життя. Будинок було споруджено як прибутковий будинок юриста Григорія Багрова. З 1958 року тут розташовувався готель «Ленінградський», пізніше відомий як «Санкт-Петербург».

Тривалий час «Санкт-Петербург» працював як тризірковий готель, але якість номерів була невисокою. У номерах стояли старі ліжка, на підлозі - килими, стіни обсипалися.

Близько шести років тому готель закрили на реконструкцію. Спочатку проводити її планували структури Дмитра Фірташа, розповідає консультант з нерухомості, який попросив не називати його імені. «Санкт-Петербург» хотіли передати в управління готельному операторові і навіть провели з ним переговори. Але в результаті відмовилися від цього проекту», - повідомив він.

Найімовірніше, Фірташ зацікавлений вийти в кеш, вважає партнер компанії Atlas Advisors Олексій Ращупкін. «Це може бути правильне рішення в його ситуації», - каже він. Нагадаємо, з 2014 року Фірташ безвиїзно знаходиться в Австрії, чекаючи рішення судів різних інстанцій про його екстрадицію в США, де проти нього ведеться розслідування за звинуваченням в корупції. Під домашній арешт Фірташ був випущений після рекордного для австрійської Феміди застави в 125 млн євро.