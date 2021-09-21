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    Автобус з окупованого Донбасу потрапив у ДТП в Росії

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    Автобус&nbsp;їхав з окупованої Горлівки в російський Білгород - Автобус з окупованого Донбасу потрапив у ДТП в Росії
    Автобус їхав з окупованої Горлівки в російський Білгород
    фото: znamenka.info

    Наразі відомо про трьох загиблих пасажирів

    У Ростовській області Російської Федерації автобус з пасажирами із окупованого Донбасу потрапив у ДТП. На даний момент відомо про трьох загиблих, повідомляє ростовський портал znamenka.info.

    Повідомляється, що ДТП сталася в Новошахтинську, між селищами Самбек і Красний. За даними журналістів, ДТП спровокував п'яний водій фури, яка врізалася в мікроавтобус.

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    Автобус з окупованого Донбасу потрапив у ДТП в Росії
    Автобус з окупованого Донбасу потрапив у ДТП в Росії
    Автобус з окупованого Донбасу потрапив у ДТП в Росії

    У мікроавтобусі, який їхав з окупованої Горлівки в Білгород, на момент аварії було 17 пасажирів і два водія. Двоє пасажирів загинули на місці, пізніше ще один потерпілий помер у лікарні. Чотирьох постраждалих передали бригадам медиків швидкої допомоги для госпіталізації.

    Російські ЗМІ не уточнюють громадянство загиблих.

    Теги: Росія окупанти бойовики на Донбасі ДТП Донбас Горлівка Донеччина смерть аварія
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    Автобус з окупованого Донбасу потрапив у ДТП в Росії