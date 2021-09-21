Автобус з окупованого Донбасу потрапив у ДТП в Росії

Автобус їхав з окупованої Горлівки в російський Білгород

Наразі відомо про трьох загиблих пасажирів

У Ростовській області Російської Федерації автобус з пасажирами із окупованого Донбасу потрапив у ДТП. На даний момент відомо про трьох загиблих, повідомляє ростовський портал znamenka.info.

Повідомляється, що ДТП сталася в Новошахтинську, між селищами Самбек і Красний. За даними журналістів, ДТП спровокував п'яний водій фури, яка врізалася в мікроавтобус.

У мікроавтобусі, який їхав з окупованої Горлівки в Білгород, на момент аварії було 17 пасажирів і два водія. Двоє пасажирів загинули на місці, пізніше ще один потерпілий помер у лікарні. Чотирьох постраждалих передали бригадам медиків швидкої допомоги для госпіталізації.

Російські ЗМІ не уточнюють громадянство загиблих.