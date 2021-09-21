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    Смертельна ДТП на Київщині: один автомобіль згорів ущент (фото)

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    Від удару&nbsp;Volkswagen загорівся та повністю знищений вогнем - Смертельна ДТП на Київщині: один автомобіль згорів ущент (фото)
    Від удару Volkswagen загорівся та повністю знищений вогнем
    Фото: Нацполіція

    Молдаванин на Hyundai протаранив Volkswagen

    У вівторок, 21 вересня, вранці на автодорозі Сквира – Біла Церква між селами Фурси та Шамраївка сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів. Про це до Білоцерківського районного управління поліції повідомили рятувальники, інформує пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На місце події прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

    Поліцейські з'ясували, що автомобіль Hyundai IX35 під керуванням 29-річного громадянина Республіки Молдова зіткнувся із автомобілем марки Volkswagen Рolo.

    У результаті аварії автомобіль Volkswagen загорівся та повністю знищений вогнем. 32-річна водійка автомобіля загинула на місці дорожньо-транспортної пригоди.

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    Смертельна ДТП на Київщині: один автомобіль згорів ущент (фото)
    Смертельна ДТП на Київщині: один автомобіль згорів ущент (фото)
    Смертельна ДТП на Київщині: один автомобіль згорів ущент (фото)
    Смертельна ДТП на Київщині: один автомобіль згорів ущент (фото)

    Пасажирів обох автомобілів госпіталізували до Білоцерківської міської лікарні №2 для обстеження та встановлення діагнозу.

    Водій автомобіля Hyundai перебуває на місці події та приймає участь у проведенні слідчих дій з метою встановлення обставин події.

    Як повідомлялося, в минулі вихідні на трасі біля виїзду з міста Біла Церква в напрямку села Дрозди сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. 72-річний водій автомобіля Cherry Amulet не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, де скоїв зіткнення з деревом. У результаті автопригоди загинули три особи.

    Теги: Національна поліція України ДТП смерть водій Київщина рятувальники Біла Церква
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    Смертельна ДТП на Київщині: один автомобіль згорів ущент (фото)