Смертельна ДТП на Київщині: один автомобіль згорів ущент (фото)

Від удару Volkswagen загорівся та повністю знищений вогнем

Молдаванин на Hyundai протаранив Volkswagen

У вівторок, 21 вересня, вранці на автодорозі Сквира – Біла Церква між селами Фурси та Шамраївка сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів. Про це до Білоцерківського районного управління поліції повідомили рятувальники, інформує пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місце події прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Поліцейські з'ясували, що автомобіль Hyundai IX35 під керуванням 29-річного громадянина Республіки Молдова зіткнувся із автомобілем марки Volkswagen Рolo.

У результаті аварії автомобіль Volkswagen загорівся та повністю знищений вогнем. 32-річна водійка автомобіля загинула на місці дорожньо-транспортної пригоди.

Пасажирів обох автомобілів госпіталізували до Білоцерківської міської лікарні №2 для обстеження та встановлення діагнозу.

Водій автомобіля Hyundai перебуває на місці події та приймає участь у проведенні слідчих дій з метою встановлення обставин події.

Як повідомлялося, в минулі вихідні на трасі біля виїзду з міста Біла Церква в напрямку села Дрозди сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. 72-річний водій автомобіля Cherry Amulet не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, де скоїв зіткнення з деревом. У результаті автопригоди загинули три особи.