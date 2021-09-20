На виїзді з Вінниці з’являться нові пішохідні переходи та світлофори зі спеціальними датчиками

Очікується, що у жовтні світлофори вже будуть працювати

У години пік машинам доводиться чекати більше п'яти хвилин, щоб виїхати з села на Немирівське шосе

Біля Вінниці, на перехрестях Немирівського шосе та в'їздах в села Писарівка та Щітки встановлять регульовані пішохідні переходи. Спеціальні датчики на світлофорах реагуватимуть на авто, які виїжджатимуть з населених пунктів та вмикатимуть для них зелене світло. А для пішоходів буде встановлена спеціальна кнопка, натиснувши на яку, загорятиметься зелене світло, повідомляється на сайті Вінницької міської ради.

«На цих перехрестях часто траплялися ДТП, бували і з серйозними наслідками. Місцеві мешканці підняли питання про встановлення тут світлофорів на зустрічі з міським головою Сергієм Моргуновим. Роботи розпочались на початку вересня. Наразі вже змонтовані опорні стійки. Очікується, що у жовтні світлофори вже будуть працювати», – зазначив староста Вінницько-Хутірського старостинського округу Владислав Кривешко.

Також Владислав Кривешко розповів, що раніше, в годину пік, доводилось чекати більше п'яти хвилин, щоб виїхати з села на Немирівське шосе.

«Тепер світлофори будуть оснащені спеціальними датчиками, які реагуватимуть на автомобілі, які виїжджатимуть з населеного пункту на Немирівське шосе та вмикатимуть для них зелене світло. Потім знову буде зелене світло для авто, які рухаються основною трасою.

А для пішоходів буде світлофор «на вимогу»: якщо людина захоче перейти дорогу, вона натисне спеціальну кнопку і для неї засвітитися зелене світло», – розповів директор КП «Вінницька СМЕД ОДР» Сергій Чернов.

Світлофори будуть підключені до загальноміської системи Вінницького КП «СМЕД ОДР».

Нагадаємо, у Вінниці при міському голові запрацює Рада Поважних.