Росія припинила ставити ультиматуми – Зеленський

Зеленський помітив певні позитивні зрушення у перемовинах з РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що помітив певні позитивні зрушення у мирному переговорному процесі з Росією. Про це президент заявив під час спілкування з іноземними ЗМІ.

«Наші дипломати працюють і обговорюють деякі деталі адженди, яка має бути між нами і РФ. Я б хотів, щоб це сталося. І якби це був реально на практиці, а не на словах процес врегулювання, процес миру. Я радий вже сигналу з боку РФ. За останні 2 роки я не чув, що може бути діалог. Жодного разу цього не чув», – заявив глава держави.

Зеленський переконаний, що початок мирного процесу повинен бути із припинення вогню, що дасть можливість розблокувати гуманітарні процеси.

«Це правильний людський дипломатичний сигнал, з якого починається завжди закінчення війни у цивілізовані часи. Ми очікуємо цього процесу. Проговорюються процеси закінчення війни», – зазначив він.

Зеленський зауважив, що риторика росіян стала менш вимогливою та різкою. Так, зокрема, вони перестали ставити ультиматуми, а почали схожий на рівноправний переговорний процес.

«Група українських і російських представників вони обговорюють ті чи інші питання. Зараз вони почали про щось говорити, а не кидати тільки ультиматуми. Я вважаю, що це принципово інший підхід. І він має бути таким. У ньому поки недостатнє залучення наших західних партнерів, лідерів. Бо якщо ми говоримо про гарантії безпеки нашої держави, то просто довіряти Росії в Україні вже не можуть після такої кривавої війни», –зазначив Зеленський.

За словами глави держави, крім РФ гарантії безпеки мають запропонувати інші країни.

«У нас секретів немає, ми абсолютно відверті, абсолютно відкриті. Тому так само ми з цією аджендою, ми передали деяким лідерам питання, які проговорюються між російською і українською стороною, ті хто на контакті із лідером РФ, вони мають обговорювати», – резюмував він.