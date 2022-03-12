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    Лист 177 Нобелівських лауреатів із засудженням війни РФ проти України оприлюднили провідні ЗМІ світу

    Нобелівські лауреати підтримали Україну - Лист 177 Нобелівських лауреатів із засудженням війни РФ проти України оприлюднили провідні ЗМІ світу
    Нобелівські лауреати підтримали Україну

    У США лист оприлюднили The Washington Post, Wall Street Journal, New York Times

    11-12 березня у багатьох провідних світових медіа було оприлюднено лист 177 Нобелівських лауреатів, у якому вони засуджують Росію за розв'язану війну проти України та висловлюють підтримку українцям. Про це у Facebook повідомив віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу, президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін.

    Декілька днів тому, нагадав Ложкін, він уже писав про ініціативу лауреата Нобелівської премії з хімії, уродженця Золочева Роалда Хоффмана, який закликав наукову еліту світу засудити агресію Росії проти України.

    «Під листом підписалися вже 177 представників вченої еліти світу. Його опублікували найвідоміші світові видання», – написав Ложкін і перепостив публікацію Шимона Брімана з переліком світових медіа, які приєдналися до ініціативи Нобелівських лауреатів.

    Зокрема, у США лист оприлюднили The Washington Post, Wall Street Journal, New York Times. У Великобританії – The Guardian, у Канаді – Globe and Mail, National Post, Toronto Star. У Німеччині публікація вийшла у Suddeutzche Zeitung, а в Ізраїлі – у газеті Haaretz.

    Ініціатива Роалда Хоффмана обумовлена, крім іншого, і його вдячністю українській родині Дюків з Уніву Львівської області, які врятували маленького Роалда під час Голокосту.

    «Так зроблене 80 років тому добро бумерангом повертається Україні від євреїв, які пам'ятають це добро. Бажаю Україні вистояти», – побажав Шимон Бріман українцям.

    Теги: Росія ЗМІ США Борис Ложкін війна #stoprussia
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    Лист 177 Нобелівських лауреатів із засудженням війни РФ проти України оприлюднили провідні ЗМІ світу