Байден заявив, що Путін хоче посіяти розлад між США та ЄС



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Колишній віцепрезидент Сполучених Штатів Джо Байден

У чинного президента США Дональда Трампа немає розуміння геополітичних проблем – Байден

Колишній віцепрезидент Сполучених Штатів Джо Байден, який зараз приймає участь у передвиборчій гонці на посаду президента США, заявив, що російський президент Володимир Путін хоче посіяти розлад між США та ЄС та зруйнувати Північноатлантичний алья́нс альянс (НАТО).

Про це Байден розповів в інтерв’ю для CNBC.

«Я знаю Путіна. У мене були особисті зустрічі з Путіним. Я дивився йому в очі, як то кажуть. Це людина, у якої було одне основне бажання: зруйнувати НАТО і змусити Америку віддалитися від Європи, Євроатлантичного альянсу. Тому що це єдине, що він не може прорвати, якщо воно залишається цілим», – сказав Байден.

Колишній віцепрезидент зазначив, що у чинного президента США Дональда Трампа немає розуміння геополітичних проблем.

«Я не думаю, що сьогоднішній президент Сполучених Штатів має хоч якесь розуміння геополітичних проблем... Він нічого не знає про зовнішню політику. Він нічого не знає про ядерне стримування. Він не знає нічого», – сказав Байден.

Нагадаємо, що Байден заявив, що багато республіканців засумнівалися у Трампі.