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    Байден заявив, що багато республіканців засумнівалися у Трампі

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    Байден заявив, що багато республіканців засумнівалися у Трампі

    Байден розкритикував Трампа за його провали в зовнішній політиці та податковій політиці

    Колишній віце-президент США Джо Байден, кандидат у президенти від Демократичної партії 2020 року заявив, що багато республіканців засумнівалися у Трампі.

    Про це повідомляє  CNBC.

    За його словами, багато республіканців у Сенаті насправді перебувають під величезним тиском.

    «Коли опитування показують, що Дональд Трамп є кращим за Авраама Лінкольна, політики в Республіканській партії знають, що тут щось не так. Тому я думаю, що багато людей будуть готові розібратися з речами, про які вони знають і про які ми повинні говорити», - говорить він.

    Також Байден розкритикував Трампа за його провали в зовнішній політиці та податковій політиці.

    До слова, колишній віцепрезидент Джо Байден є найбільш популярним висуванцем у президенти США від демократів.

    Нагадаємо, 24 листопада американський мільярдер Майкл Блумберг офіційно оголосив, що балотуватиметься на виборах президента США-2020.

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