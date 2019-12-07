Байден заявив, що багато республіканців засумнівалися у Трампі



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Байден розкритикував Трампа за його провали в зовнішній політиці та податковій політиці

Колишній віце-президент США Джо Байден, кандидат у президенти від Демократичної партії 2020 року заявив, що багато республіканців засумнівалися у Трампі.

Про це повідомляє CNBC.

За його словами, багато республіканців у Сенаті насправді перебувають під величезним тиском.

«Коли опитування показують, що Дональд Трамп є кращим за Авраама Лінкольна, політики в Республіканській партії знають, що тут щось не так. Тому я думаю, що багато людей будуть готові розібратися з речами, про які вони знають і про які ми повинні говорити», - говорить він.

Також Байден розкритикував Трампа за його провали в зовнішній політиці та податковій політиці.

До слова, колишній віцепрезидент Джо Байден є найбільш популярним висуванцем у президенти США від демократів.

Нагадаємо, 24 листопада американський мільярдер Майкл Блумберг офіційно оголосив, що балотуватиметься на виборах президента США-2020.