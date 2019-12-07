Байден заявив, що багато республіканців засумнівалися у Трампі
Байден розкритикував Трампа за його провали в зовнішній політиці та податковій політиці
Колишній віце-президент США Джо Байден, кандидат у президенти від Демократичної партії 2020 року заявив, що багато республіканців засумнівалися у Трампі.
Про це повідомляє CNBC.
За його словами, багато республіканців у Сенаті насправді перебувають під величезним тиском.
«Коли опитування показують, що Дональд Трамп є кращим за Авраама Лінкольна, політики в Республіканській партії знають, що тут щось не так. Тому я думаю, що багато людей будуть готові розібратися з речами, про які вони знають і про які ми повинні говорити», - говорить він.
Також Байден розкритикував Трампа за його провали в зовнішній політиці та податковій політиці.
До слова, колишній віцепрезидент Джо Байден є найбільш популярним висуванцем у президенти США від демократів.
Нагадаємо, 24 листопада американський мільярдер Майкл Блумберг офіційно оголосив, що балотуватиметься на виборах президента США-2020.