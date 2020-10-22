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    У світі

    Експрезидент Обама вперше публічно підтримав Байдена

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    Експрезидент Обама вперше публічно підтримав Байдена - Експрезидент Обама вперше публічно підтримав Байдена
    Експрезидент Обама вперше публічно підтримав Байдена

    Обама заявив, що з вини Трампа «репутація США у світі була розтоптана»

    Колишній президент США Барак Обама вперше за передвиборчу кампанію особисто виступив на підтримку кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на мітингу в Філадельфії (штат Пенсильванія).

    Його виступ транслював канал CNBC.

    «Я люблю приїжджати в Пенсильванію. Ви двічі підтримали мене, і сьогодні я повернувся, щоб попросити вас допомогти, щоб Білий дім дістався Джо Байдену і Камалі Харріс», – сказав Обама.

    За словами Обами, Трамп ставився до посади президента, як до «реаліті-шоу, за допомогою якого може привернути увагу». Експрезидент додав, що з вини Трампа «репутація США у світі була розтоптана».

    «Я ніколи не сподівався, що Дональд Трамп підтримає моє бачення або продовжить мою політику, але я мав надію, що заради країни він може проявити певний інтерес і серйозно поставиться до цієї роботи», – заявив Обама.

    Він також висловив сумніви щодо податкової політики, запровадженої за період президентства Трампа, а також реагування його адміністрації на пандемію коронавірусу.

    «Економічний збиток, який він (Трамп – ред) спричинив, пом’якшивши заходи реагування на пандемію, означає, що він стане першим президентом після Герберта Гувера, який втратить роботу», – заявив Обама, нагадавши про ганебну економічну політику 31-го президента, від якого на виборах після першого терміну відмовилась більшість республіканців.

    Зазначимо, що основний день голосування у США буде 3 листопада.

    Нагадаємо, цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах.

    До слова, комісія з президентських дебатів США прийняла рішення про скасування другого раунду теледебатів президента Дональда Трампа і кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

    До слова, Джо Байден назвав пріоритети щодо України у разі обрання президентом США.

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