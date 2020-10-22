Експрезидент Обама вперше публічно підтримав Байдена



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Експрезидент Обама вперше публічно підтримав Байдена

Обама заявив, що з вини Трампа «репутація США у світі була розтоптана»

Колишній президент США Барак Обама вперше за передвиборчу кампанію особисто виступив на підтримку кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на мітингу в Філадельфії (штат Пенсильванія).

Його виступ транслював канал CNBC.

«Я люблю приїжджати в Пенсильванію. Ви двічі підтримали мене, і сьогодні я повернувся, щоб попросити вас допомогти, щоб Білий дім дістався Джо Байдену і Камалі Харріс», – сказав Обама.

За словами Обами, Трамп ставився до посади президента, як до «реаліті-шоу, за допомогою якого може привернути увагу». Експрезидент додав, що з вини Трампа «репутація США у світі була розтоптана».

«Я ніколи не сподівався, що Дональд Трамп підтримає моє бачення або продовжить мою політику, але я мав надію, що заради країни він може проявити певний інтерес і серйозно поставиться до цієї роботи», – заявив Обама.

Він також висловив сумніви щодо податкової політики, запровадженої за період президентства Трампа, а також реагування його адміністрації на пандемію коронавірусу.

«Економічний збиток, який він (Трамп – ред) спричинив, пом’якшивши заходи реагування на пандемію, означає, що він стане першим президентом після Герберта Гувера, який втратить роботу», – заявив Обама, нагадавши про ганебну економічну політику 31-го президента, від якого на виборах після першого терміну відмовилась більшість республіканців.

Зазначимо, що основний день голосування у США буде 3 листопада.

Нагадаємо, цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах.

До слова, комісія з президентських дебатів США прийняла рішення про скасування другого раунду теледебатів президента Дональда Трампа і кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

До слова, Джо Байден назвав пріоритети щодо України у разі обрання президентом США.