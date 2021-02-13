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    У світі

    Байден реалізує обіцянку Обами закрити тюрму в Гуантанамо

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    Перші увʼязнені в Гуантанамо зʼявилися ще в 2002 році - Байден реалізує обіцянку Обами закрити тюрму в Гуантанамо
    Перші увʼязнені в Гуантанамо зʼявилися ще в 2002 році
    Фото з відкритих джерел

    Раніше президент Трамп розпорядився продовжити її роботу

    Прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі підтвердила, що адміністрація президента США Джо Байдена буде домагатися домогтися закриття спецв'язниці на базі Гуантанамо на Кубі.

    «Це безперечно наші мета і намір», – заявила Дженніфер Псакі на брифінгу, повідомляє Reuters. Вона додала, що багато американських відомств беруть участь в обговоренні цього питання.

    Раніше агентство Reuters повідомило, що адміністрація Джо Байдена приступила до розгляду майбутнього спецв'язниці на базі Гуантанамо. За даними агентства, офіційний документ про її долю може бути підписаний в найближчі тижні або місяці.

    Закриття в'язниці Гуантанамо, створеної США в 2002 році на військовій базі на Кубі для міжнародних терористів, було одним з головних обіцянок Барака Обами під час його першої передвиборної кампанії в 2008 році.

    В кінці грудня 2016 року Обама, незважаючи на відмову Конгресу фінансувати закриття в'язниці в 2017 році, обіцяв продовжити переведення в'язнів Гуантанамо в інші країни до останнього дня свого президентства. Однак 45-й президент США Дональд Трамп підписав наказ, згідно з яким в'язниця продовжила роботу.

    Як повідомлялось раніше, на переговорах між представниками Талібану і спецпосланцем США із питань врегулювання в Афганістані Залмаєм Халілзадом на початку жовтня в Катарі рух талібів представляло не менше пʼяти колишніх вʼязнів Гуантанамо.

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    Теги: США Джозеф Байден Барак Обама Куба Дональд Трамп
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