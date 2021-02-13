Байден реалізує обіцянку Обами закрити тюрму в Гуантанамо

Перші увʼязнені в Гуантанамо зʼявилися ще в 2002 році

Раніше президент Трамп розпорядився продовжити її роботу

Прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі підтвердила, що адміністрація президента США Джо Байдена буде домагатися домогтися закриття спецв'язниці на базі Гуантанамо на Кубі.

«Це безперечно наші мета і намір», – заявила Дженніфер Псакі на брифінгу, повідомляє Reuters. Вона додала, що багато американських відомств беруть участь в обговоренні цього питання.

Раніше агентство Reuters повідомило, що адміністрація Джо Байдена приступила до розгляду майбутнього спецв'язниці на базі Гуантанамо. За даними агентства, офіційний документ про її долю може бути підписаний в найближчі тижні або місяці.

Закриття в'язниці Гуантанамо, створеної США в 2002 році на військовій базі на Кубі для міжнародних терористів, було одним з головних обіцянок Барака Обами під час його першої передвиборної кампанії в 2008 році.

В кінці грудня 2016 року Обама, незважаючи на відмову Конгресу фінансувати закриття в'язниці в 2017 році, обіцяв продовжити переведення в'язнів Гуантанамо в інші країни до останнього дня свого президентства. Однак 45-й президент США Дональд Трамп підписав наказ, згідно з яким в'язниця продовжила роботу.

Як повідомлялось раніше, на переговорах між представниками Талібану і спецпосланцем США із питань врегулювання в Афганістані Залмаєм Халілзадом на початку жовтня в Катарі рух талібів представляло не менше пʼяти колишніх вʼязнів Гуантанамо.