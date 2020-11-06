Трамп готується розпочати «другий термін» достроково, навіть без перемоги – Politico

Зараз Дональд Трамп має лише 214 голосів виборників з 270 необхідних, а Джо Байден - 253

Трамп разом з помічниками розробили план, згідно з яким він в буде ігнорувати стан речей на виборах і намагатиметься виглядати якомога більш «президентськи».

Про це пише Politico з посиланням на три вископосадові джерела. За даними видання, гра Трампа відбуватиметься на тлі чисельних судових позовів, якими республіканці завалять суди з вимогою перерахунку або припинення підрахунку у штатах, де президент програє.

За даними видання, Трамп може найближчим часом звільнити кількох членів адміністрації і високопоставлених помічників, наприклад: директора ФБР Крістофера Рея і міністра оборони Марка Еспера. Також Трамп може штампувати безліч розпоряджень, вказівок і навіть відновити свій графік поїздок по країні.

Президентські вибори у США відбулися 3 листопада. Наразі Байден має 253 голоси виборників з загальної кількості у 270, отже перемога в Аризоні та Неваді буде достатньою для оголошення Байдена тріумфатором перегонів. Трамп має 214 голосів виборників.

Попри невтішне становище з результатами голосування Трамп заявив, що «виграє з рекордними цифрами» в історії США та звинуватив демократів у «маніпуляціях».