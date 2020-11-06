Штаб Байдена: Трампа можуть примусово випровадити з Білого дому

суттєво відстає від конкурента у кількості голосів виборників

Дональд Трамп суттєво відстає від конкурента у кількості голосів виборників

У штабі Джо Байдена нагадали, що уряд має специфічні повноваження щодо високопосадових порушників законодавства

Про це заявив прес-секретар штабу Байдена Ендрю Бейтс коментуючи заяви штабу Дональда Трампа про те, що республіканець залишиться президентом.

«Рішення тут ухвалює народ...Уряд Сполучених Штатів цілком здатний випровадити порушників з Білого дому», – цитує Бейтса CNN.

6 листопада Байден почав випереджати Трампа у надважливому для перемоги штаті Пенсильванія, який дає 20 голосів виборників.

Також Байден почав брати гору над Трампом у Джорджії, яка дає 16 голосів виборників. За даними Fox News у Байдена вже 264 голосів виборників (за даними інших видань - 253), а у Трампа - 217 (або 214). Підрахунок голосів триває.

Президентські вибори у США відбулися 3 листопада. Наразі Байден вже майже отримав достатню кількість голосів виборників, щоб забезпечити собі президентство.

Попри невтішне становище з результатами голосування Трамп заявив, що «виграє з рекордними цифрами» в історії США та звинуватив демократів у «маніпуляціях».