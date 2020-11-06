Байден випередив Трампа у Пенсильванії
Після підрахунку 98% голосів, за Байдена проголосували 49,47%, у той час як за Трампа - 49,39%
Кандидат від Демократичної партії на виборах президента США Джо Байден уперше випередив на 5 587 голосів у штаті Пенсильванія свого опонента-республіканця – чинного главу Білого дому Дональда Трампа. Про це повідомляє Fox News.
Зазначається, що після підрахунку 98% голосів, за Байдена проголосували 3 295 319 людей або 49,47%, у той час як за Трампа проголосували 3 289 725 людей або 49,39%.
«Таким чином різниця між політиками становить 5 587 голосів», – йдеться у повідомленні.
Відомо, що Трамп повинен виграти у Пенсильванії, аби мати шанс на перемогу на президентських виборах США.
Нагадаємо, Трамп готується розпочати «другий термін» достроково, навіть без перемоги.
Як повідомлялося, Трамп збирається оскаржити результати голосування у всіх штатах, де він програє.
До слова, провідні телеканали перервали виступ Трампа після слів президента про «махінації» демократів.
Президентські вибори у США відбулися 3 листопада.
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