Байден випередив Трампа у Пенсильванії

Після підрахунку 98% голосів, за Байдена проголосували 49,47%, у той час як за Трампа - 49,39%

Кандидат від Демократичної партії на виборах президента США Джо Байден уперше випередив на 5 587 голосів у штаті Пенсильванія свого опонента-республіканця – чинного главу Білого дому Дональда Трампа. Про це повідомляє Fox News.

Зазначається, що після підрахунку 98% голосів, за Байдена проголосували 3 295 319 людей або 49,47%, у той час як за Трампа проголосували 3 289 725 людей або 49,39%.

«Таким чином різниця між політиками становить 5 587 голосів», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що Трамп повинен виграти у Пенсильванії, аби мати шанс на перемогу на президентських виборах США.

Нагадаємо, Трамп готується розпочати «другий термін» достроково, навіть без перемоги.

Як повідомлялося, Трамп збирається оскаржити результати голосування у всіх штатах, де він програє.

До слова, провідні телеканали перервали виступ Трампа після слів президента про «махінації» демократів.

Президентські вибори у США відбулися 3 листопада.