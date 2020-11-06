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    Штат Джорджія оголосив про перерахунок голосів

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    Результат президентських виборів в Джорджії поки неясний, -&nbsp;держсекретар штату - Штат Джорджія оголосив про перерахунок голосів
    Результат президентських виборів в Джорджії поки неясний, - держсекретар штату

    Перерахунок голосів відбудеться через невеликий розриву між кандидатами

    У штаті Джорджія, що вважається одним з вирішальних для перемоги у президентських перегонах, перерахують голоси. Про це в прямому ефірі CBS News заявив держсекретар штату Бред Раффенспергер.

    За інформацією Reuters, перерахунок голосів відбудеться через невеликий розриву між кандидатами.

    Раффенспергер підкреслив, що результат президентських виборів в Джорджії поки неясний.

    У Джорджії 6 листопада кандидат від Демократичної партії Джо Байден випередив чинного президента, республіканця Дональда Трампа. Штаб Трампа вважає , що під час  перерахунку голосів будуть виявлені порушення, і перемога залишиться за республіканцем.

    Як повідомлялося, 6 листопада Байден випередив Трампа у Пенсильванії.

    Нагадаємо, Трамп готується розпочати «другий термін» достроково, навіть без перемоги.

    Також Трамп збирається оскаржити результати голосування у всіх штатах, де він програє.

    До слова, провідні телеканали перервали виступ Трампа після слів президента про «махінації» демократів.

    Президентські вибори у США відбулися 3 листопада.

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