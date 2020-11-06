Штат Джорджія оголосив про перерахунок голосів

Результат президентських виборів в Джорджії поки неясний, - держсекретар штату

Перерахунок голосів відбудеться через невеликий розриву між кандидатами

У штаті Джорджія, що вважається одним з вирішальних для перемоги у президентських перегонах, перерахують голоси. Про це в прямому ефірі CBS News заявив держсекретар штату Бред Раффенспергер.

За інформацією Reuters, перерахунок голосів відбудеться через невеликий розриву між кандидатами.

Раффенспергер підкреслив, що результат президентських виборів в Джорджії поки неясний.

У Джорджії 6 листопада кандидат від Демократичної партії Джо Байден випередив чинного президента, республіканця Дональда Трампа. Штаб Трампа вважає , що під час перерахунку голосів будуть виявлені порушення, і перемога залишиться за республіканцем.

Як повідомлялося, 6 листопада Байден випередив Трампа у Пенсильванії.

Нагадаємо, Трамп готується розпочати «другий термін» достроково, навіть без перемоги.

Також Трамп збирається оскаржити результати голосування у всіх штатах, де він програє.

До слова, провідні телеканали перервали виступ Трампа після слів президента про «махінації» демократів.

Президентські вибори у США відбулися 3 листопада.