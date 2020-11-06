Штат Джорджія оголосив про перерахунок голосів
Перерахунок голосів відбудеться через невеликий розриву між кандидатами
У штаті Джорджія, що вважається одним з вирішальних для перемоги у президентських перегонах, перерахують голоси. Про це в прямому ефірі CBS News заявив держсекретар штату Бред Раффенспергер.
За інформацією Reuters, перерахунок голосів відбудеться через невеликий розриву між кандидатами.
Раффенспергер підкреслив, що результат президентських виборів в Джорджії поки неясний.
У Джорджії 6 листопада кандидат від Демократичної партії Джо Байден випередив чинного президента, республіканця Дональда Трампа. Штаб Трампа вважає , що під час перерахунку голосів будуть виявлені порушення, і перемога залишиться за республіканцем.
Як повідомлялося, 6 листопада Байден випередив Трампа у Пенсильванії.
Нагадаємо, Трамп готується розпочати «другий термін» достроково, навіть без перемоги.
Також Трамп збирається оскаржити результати голосування у всіх штатах, де він програє.
До слова, провідні телеканали перервали виступ Трампа після слів президента про «махінації» демократів.
Президентські вибори у США відбулися 3 листопада.
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