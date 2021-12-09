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    Байден відкрив перший віртуальний саміт за демократію

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    Перший день саміту відбувається під керівництвом американського лідера - Байден відкрив перший віртуальний саміт за демократію
    Перший день саміту відбувається під керівництвом американського лідера
    Фото: President Joe Biden

    Серед учасників – понад 100 держав. Росію та Китай не запрошували

    Президент США Джозеф Байден 9 грудня відкрив перший міжнародний саміт за демократію, участь у якому беруть лідери різних країн.

    Байден оголосив про заснування президентської ініціативи щодо демократичного оновлення, йдеться на сайті Білого дому.

    «Президентська ініціатива з демократичного оновлення представляє собою значне цілеспрямоване розширення зусиль уряду США щодо захисту, підтримки та підвищення демократичної стійкості з однодумцями серед урядових та неурядових партнерів. У наступному році США планують виділити до $424,4 млн на президентську ініціативу», – зазначається у повідомленні.

    Ці кошти спрямують на п’ять напрямків:

    • Підтримка вільних і незалежних ЗМІ
    • Боротьбу з корупцією
    • Підтримку демократичних реформ
    • Розвиток технологій для демократій
    • Захист вільних та демократичних виборів та політичних процесів.

    Держсекретар США Ентоні Блінкен у Твіттері вітав майбутній саміт, «на якому США підтвердять нашу прихильність до того, щоб поставити демократію та права людини в центр нашої зовнішньої політики».

    «Щоб протистояти глобальним викликам, демократії мають об'єднуватися, навчатися разом, стояти разом та діяти спільно», – наголосив політик.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також запрошений до участі в саміті. Загалом серед учасників – понад 100 держав. Росію та Китай не запрошували.

    Також США анонсували санкції проти українських корупціонерів. Імена стануть відомі сьогодні після 17:30.

    Крім того, сьогодні близько 19:30 Байден зателефонує Зеленському.

    Теги: США саміт Китай президент
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    Байден відкрив перший віртуальний саміт за демократію