Байден відкрив перший віртуальний саміт за демократію

Перший день саміту відбувається під керівництвом американського лідера

Перший день саміту відбувається під керівництвом американського лідера

Серед учасників – понад 100 держав. Росію та Китай не запрошували

Президент США Джозеф Байден 9 грудня відкрив перший міжнародний саміт за демократію, участь у якому беруть лідери різних країн.

Байден оголосив про заснування президентської ініціативи щодо демократичного оновлення, йдеться на сайті Білого дому.

«Президентська ініціатива з демократичного оновлення представляє собою значне цілеспрямоване розширення зусиль уряду США щодо захисту, підтримки та підвищення демократичної стійкості з однодумцями серед урядових та неурядових партнерів. У наступному році США планують виділити до $424,4 млн на президентську ініціативу», – зазначається у повідомленні.

Ці кошти спрямують на п’ять напрямків:

Підтримка вільних і незалежних ЗМІ

Боротьбу з корупцією

Підтримку демократичних реформ

Розвиток технологій для демократій

Захист вільних та демократичних виборів та політичних процесів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у Твіттері вітав майбутній саміт, «на якому США підтвердять нашу прихильність до того, щоб поставити демократію та права людини в центр нашої зовнішньої політики». «Щоб протистояти глобальним викликам, демократії мають об'єднуватися, навчатися разом, стояти разом та діяти спільно», – наголосив політик.

Looking forward to the #SummitForDemocracy, where the U.S. will reinforce our commitment to placing democracy & human rights at the center of our foreign policy. In order to tackle global challenges, democracies must come together, learn together, stand together, & act together. https://t.co/TA78h1kSHc — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 7, 2021

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також запрошений до участі в саміті. Загалом серед учасників – понад 100 держав. Росію та Китай не запрошували.

Також США анонсували санкції проти українських корупціонерів. Імена стануть відомі сьогодні після 17:30.

Крім того, сьогодні близько 19:30 Байден зателефонує Зеленському.