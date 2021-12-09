Байден зателефонує Зеленському. Названо час розмови

Президент США розповість Зеленського про розмову з Путіним, яка відбулась позавчора

Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе переговори з президентом США Джо Байденом. Час розмови орієнтовно запланований на 19:30. Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Нікіфоров.

«Шановні колеги з приводу розмови з президентом США орієнтуємося о 19:30 у Києві. Ще рано, можливі зміни», – написав Нікіфоров.

Як раніше стало відомо, американський лідер зателефонує Зеленському за результатами саміту з російським президентом Путіним.

Напередодні Байден розповів, як США захищатимуть Україну від агресора.

Також Путін озвучив пропозицію Байдена щодо України. Зі слів російського диктатора, буде створено нову спецструктуру для безпекових питань. Він також відповів на запитання, чи збирається Росія нападати на Україну.

Натомість Байден сказав Путіну: США готові зробити те, чого не робили в 2014 році.

Як виявилося, Росія вже допускає участь США у «нормандському форматі».

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

Читайте також: