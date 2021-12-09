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    «Ви декого впізнаєте»: США анонсували санкції проти українських корупціонерів

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    Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заінтригувала заявою про введення&nbsp; санкцій проти корупціонерів з України - «Ви декого впізнаєте»: США анонсували санкції проти українських корупціонерів
    Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заінтригувала заявою про введення  санкцій проти корупціонерів з України
    фото: censor.net

    Штати оголосять про санкції сьогодні о 17:30

    Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін на саміті за демократію заінтригувала заявою про введення 9 грудня санкцій проти корупціонерів з України. Як пише «24 канал», однак дипломатка не назвала жодних прізвищ

    «Сьогодні (9 грудня, – ред.), о 17:30 буде дуже важливе оголошення про санкції США, яке підтверджує нашу рішучість у притягненні корупціонерів до відповідальності», –заявила Квін.

    За її словами, українці «впізнають декого», однак жодних конкретних прізвищ дипломатка не назвала.

    Тимчасова повірена у справах США в Україні також наголосила, що боротьба з корупцією потребує спільних зусиль держави, громадянського суспільства, ЗМІ та міжнародних партнерів. Тому адміністрація Джо Байдена тему корупції винесла на порядок денний саміту за демократію. Україна у ньому теж бере участь.

    Натомість екснардеп Сергій Лещенко натякнув, що санкції можуть торкнутися «одного бородатого олігарха», ймовірно, Ігоря Коломойського.

    «За словами наших інсайдерів, санкції можуть торкнутися одного бородатого олігарха, а також деяких одіозних суддів-корупціонерів, які стали відомими далеко за межами України», – написав Лещенко у Telegram.

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    Теги: Ігор Коломойський США санкції корупція в Україні олігархи політика Україна
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    «Ви декого впізнаєте»: США анонсували санкції проти українських корупціонерів