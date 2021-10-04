Pandora Papers: НАЗК перевіряє декларації Зеленського і Баканова

НАЗК врахує інформацію з розслідування під час перевірки декларацій Зеленського та Баканова

Перевіряти декларацію президента почали ще у квітні, її результати мають оприлюднити до 18 жовтня

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевіряє декларації президента Володимира Зеленського та очільника СБУ Івана Баканова. Під час перевірки будуть враховувати інформацію журналістів, зокрема і розслідування Pandora Papers. Про це повідомив голова НАЗК Олександр Новіков у коментарі «НВ».

Він розповів, що перевіряти декларацію президента почали ще у квітні, її результати мають оприлюднити до 18 жовтня.

«Проводимо повну перевірку декларації президента. Під час перевірки використовуємо й дані ЗМІ, співпрацюємо з журналістами. Отже, цю інформацію також буде враховано», – цитує Новікова «НВ».

Коментуючи інформацію про офшори Зеленського, глава НАЗК пояснив, що невказані у декларації кошти на рахунках офшорних компаній не є порушенням. Але є порушенням незазначення самих компаній, якщо вони належать суб'єктам.

Так, стаття 46 закону «Про запобігання корупції» вказує, що зазначаються лише об'єкти, які зареєстровані на офшорні компанії, якщо це майно, яке не використовується у господарській діяльності. Все інше – не підлягає звітності у декларації.

«Тобто кошти не підлягають занесенню в декларації, якщо вони належать не фізичній особі, а юридичній, якими є компанії [...] Самі по собі ці факти, які мали місце у 2012 році, не можуть бути підставою для відповідальності. Вони можуть бути підставою, якщо продовжили існувати [станом] на 31 грудня 2020 року і не були занесені до декларацій. Існували вони чи ні – це є предметом повної перевірки. Дії 2012 року в принципі не можуть бути кваліфіковані як порушення в межах компетенції НАЗК», – цитує видання Новікова.

Глава НАЗК також зазначив, що перевірка декларацій Зеленського та Баканова відбувається не через оприлюднену журналістами інформацію, а відповідно до порядку черговості.

Водночас перевірити декларацію першого помічника президента України Сергія Шефіра не можуть, бо він не має подавати такі документи.

Також, за його словами, наразі жодних звернень щодо необхідності перевірки фактів із розслідування журналістів до НАЗК не надходило.

До слова, тодішній нардеп Сергій Лещенко під час «панамського офшорного скандалу» був одним з ініціаторів створення ТСК щодо діяльності офшорних компаній, які пов'язував з Петром Порошенком. Проте цього разу Лещенко заступився за Зеленського, заявивши, що «в Україні офшорні компанії настільки поширене явище, що, мені здається, власники кіосків і власники дрібного бізнесу вже мають офшорну компанію.

Нагадаємо, представники провладної фракції «Слуга народу» тікали під час виступу Порошенка, коли той жорстко почав критикувати Зеленського.

Після цього «слуги» зібрали брифінг, на якому заявили, що погоджувальна рада є робочим неполітичним органом, де збираються голови фракцій.

Як відомо, 3 жовтня ICIJ опублікував «досьє Пандори» (Pandora Рapers) про можливу причетність світових лідерів до офшорних схем. Доповідь розкрила офшорні угоди понад 100 мільярдерів, 35 світових лідерів і 400 державних чиновників. У досьє задіяні репортажі понад 600 журналістів з 117 країн. США названо найбільшим податковим притулком у світі.

У розслідуванні йдеться, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Крім того, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.

Також, як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова також прокоментувала фільм-розслідування «Офшор 95». Її обурило, як журналісти розповіли про те, що низка офшорних володінь мають безпосередній стосунок до топменеджменту країни.

Також радник Єрмака не бачить компромату на Зеленського у скандальному розслідуванні.