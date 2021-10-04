«Власники кіосків мають офшори»: Лещенко заступився за Зеленського

Сергій Лещенко заявив, що робота підприємців в Україні через офшорні компанії є звичайною справою

Раніше Сергій Лещенко був одним із затятих викривачів офшорів українських політиків

Колишній член наглядової ради «Укрзалізниці» та екснардеп Сергій Лещенко заявив, що робота підприємців в Україні через офшорні компанії є звичайною справою та не може бути предметом «скандалу або зради». Як повідомляє «Цензор.нет», про це Лещенко заявив, коментуючи опубліковані матеріали про можливе відмивання грошей через офшорні компанії президента Зеленського.

«У моєму розумінні предмета для скандалу і якої-небудь зради немає тому, що приватний бізнес. В Україні офшорні компанії настільки поширене явище, що, мені здається, власники кіосків і власники дрібного бізнесу вже мають офшорну компанію. Офшорну компанію можна створити, не виходячи зі свого київського офісу», – заявив Лещенко.

Зазначимо, що раніше Сергій Лещенко був одним із затятих викривачів офшорів українських політиків. Під час роботи нардепом Лещенко багато разів виступав ініціатором скандалів, розповідаючи про діяльність офшорних компаній, які пов'язував з політиками.

А Олексій Гриценко нагадав, що Сергій Лещенко під час «панамського офшорного скандалу» був одним з ініціаторів створення ТСК щодо діяльності офшорних компаній, які пов'язував з Петром Порошенком.

Нагадаємо, 3 жовтня ICIJ опублікував «досьє Пандори» (Pandora Рapers) про можливу причетність світових лідерів до офшорних схем. Доповідь розкрила офшорні угоди понад 100 мільярдерів, 35 світових лідерів і 400 державних чиновників. У досьє задіяні репортажі понад 600 журналістів з 117 країн. США названо найбільшим податковим притулком у світі.

У розслідуванні йдеться, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Крім того, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.

Також, як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова також прокоментувала фільм-розслідування «Офшор 95». Її обурило, як журналісти розповіли про те, що низка офшорних володінь мають безпосередній стосунок до топменеджменту країни.

Також радник Єрмака не бачить компромату на Зеленського у скандальному розслідуванні.