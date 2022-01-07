Байден жорстко «проїхався» по Трампу

Експрезидент США казав неправду з метою підриву демократії

Президент США Джо Байден звинуватив свого попередника Дональда Трампа у брехні з метою підриву демократії в США. Про це Байден заявив у річницю штурму Капітолію. Про це повідомляє Reuters.

За словами Байдена, брехливі твердження Трампа про те, що вибори у нього вкрали шляхом фальсифікації, можуть підірвати верховенство закону і зірвати майбутні вибори.

«Колишній президент Сполучених Штатів Америки створив і поширив павутину брехні про вибори 2020 року. Він зробив це, тому що цінує владу вище принципів», – сказав Байден.

Він також зазначив, що Трамп не зміг змиритися зі своїм програшем.

«Він не може змиритися з тим, що програв», – сказав Байден.

Нагадаємо, що штурм Капітолію в США Байден назвав збройним повстанням. За його словами, вперше в історії США президент не просто програв вибори, а й намагався утримати владу не мирним шляхом.

Як раніше стало відомо, Байден відзначить річницю штурму Капітолію з прихильниками Трампа. Президент Байден виступив у четвер, 6 січня, зі зверненням до нації.

У справі про напад на Капітолій прихильників Дональда Трампа заарештовані 135 осіб.

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