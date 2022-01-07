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    Байден жорстко «проїхався» по Трампу

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    Трамп цінує владу вище принципів &ndash; президент США - Байден жорстко «проїхався» по Трампу
    Трамп цінує владу вище принципів – президент США
    фото: Tom Brenner / Reuters

    Експрезидент США казав неправду з метою підриву демократії

    Президент США Джо Байден звинуватив свого попередника Дональда Трампа у брехні з метою підриву демократії в США. Про це Байден заявив у річницю штурму Капітолію. Про це повідомляє Reuters.

    За словами Байдена, брехливі твердження Трампа про те, що вибори у нього вкрали шляхом фальсифікації, можуть підірвати верховенство закону і зірвати майбутні вибори.

    «Колишній президент Сполучених Штатів Америки створив і поширив павутину брехні про вибори 2020 року. Він зробив це, тому що цінує владу вище принципів», – сказав Байден.

    Він також зазначив, що Трамп не зміг змиритися зі своїм програшем.

    «Він не може змиритися з тим, що програв», – сказав Байден.

    Нагадаємо, що штурм Капітолію в США Байден назвав збройним повстанням. За його словами, вперше в історії США президент не просто програв вибори, а й намагався утримати владу не мирним шляхом.

    Як раніше стало відомо, Байден відзначить річницю штурму Капітолію з прихильниками Трампа. Президент Байден виступив у четвер, 6 січня, зі зверненням до нації.

    У справі про напад на Капітолій прихильників Дональда Трампа заарештовані 135 осіб.

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    Теги: США Джозеф Байден вибори Дональд Трамп президент
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    Байден жорстко «проїхався» по Трампу