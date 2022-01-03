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    Байден відзначить річницю штурму Капітолію прихильниками Трампа

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    6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів - Байден відзначить річницю штурму Капітолію прихильниками Трампа
    6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів
    фото: Reuters/Leah Millis

    Президент Байден виступить у четвер, 6 січня, зі зверненням до нації

    Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден та віце-президент Камала Харріс відзначать річницю повстання у Капітолії 6 січня. Про це пише The Hill.

    Байден неодноразово називав повстання темним днем в історії США, засуджував учасників заворушень і дякував поліції Капітолію, яка працювала на місці події.

    Президент та віце-президент виступлять в одній із частин серії заходів, організованих демократами у річницю протестів.

    Спікер палати представників Ненсі Пелосі (штат Каліфорнія) оголосила, що засідання цього дня не буде, але відбудеться хвилина мовчання.

    Президент Байден виступить у четвер, 6 січня, зі зверненням до нації. Про цей самий намір заявляв колишній президент країни Дональд Трамп, обіцяючи провести пресконференцію у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді.

    Нагадаємо, американські правоохоронці встановили і заарештували жінку, яка під час штурму Конгресу США загрожувала «прострелити мозок» спікеру Палати представників – конгрессвумен від демократів Ненсі Пелосі.

    У справі про напад на Капітолій прихильників Дональда Трампа заарештовані 135 осіб.

    6 січня натовп прихильників нині вже експрезидента вдався до штурму Конгресу США в момент, коли законодавці затверджували офіційні результати президентських виборів, на яких переміг Джо Байден. Членів Конгресу евакуювали, засідання було перенесене через фізичну загрозу законодавцям.

    Тоді ж правоохоронці виявили вибухові пристрої неподалік Капітолія.

    Нагадаємо, колишній агент КДБ заявив, що Росія завербувала Трампа ще 40 років тому.

    Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп напад Камала Харріс
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    Байден відзначить річницю штурму Капітолію прихильниками Трампа