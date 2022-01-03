Байден відзначить річницю штурму Капітолію прихильниками Трампа

6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів

Президент Байден виступить у четвер, 6 січня, зі зверненням до нації

Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден та віце-президент Камала Харріс відзначать річницю повстання у Капітолії 6 січня. Про це пише The Hill.

Байден неодноразово називав повстання темним днем в історії США, засуджував учасників заворушень і дякував поліції Капітолію, яка працювала на місці події.

Президент та віце-президент виступлять в одній із частин серії заходів, організованих демократами у річницю протестів.

Спікер палати представників Ненсі Пелосі (штат Каліфорнія) оголосила, що засідання цього дня не буде, але відбудеться хвилина мовчання.

Президент Байден виступить у четвер, 6 січня, зі зверненням до нації. Про цей самий намір заявляв колишній президент країни Дональд Трамп, обіцяючи провести пресконференцію у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді.

Нагадаємо, американські правоохоронці встановили і заарештували жінку, яка під час штурму Конгресу США загрожувала «прострелити мозок» спікеру Палати представників – конгрессвумен від демократів Ненсі Пелосі.

У справі про напад на Капітолій прихильників Дональда Трампа заарештовані 135 осіб.

6 січня натовп прихильників нині вже експрезидента вдався до штурму Конгресу США в момент, коли законодавці затверджували офіційні результати президентських виборів, на яких переміг Джо Байден. Членів Конгресу евакуювали, засідання було перенесене через фізичну загрозу законодавцям.

Тоді ж правоохоронці виявили вибухові пристрої неподалік Капітолія.

Нагадаємо, колишній агент КДБ заявив, що Росія завербувала Трампа ще 40 років тому.