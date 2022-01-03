Зеленському немає чим похвалитись після розмови із Байденом

Розмова з лідером США пройшла не так, як того хотілося президенту України

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Байден позвонил Зеленскому. Они поговорили.

Это все новости по факту звонка президента США президенту Украины. Других новостей, которые бы обнадеживали, мотивировали или усилили бы позицию Украины, после этого разговора, нет.

Иначе бы их озвучили. А так, все как всегда. На странице Белого дома написано, что Байден выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Также глава Белого дома высказался за дипломатические способы деэскалации на востоке Украины, выполнение Минских соглашений и нормандский формат.

И конечно же написано, что Байден четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры ответят, если Россия вторгнется в Украину.

Но не написано, как ответят. Не известно будет это глубокая озабоченность или отключение РФ от свифта Зеленский увидел в этом звонке и в этих словах «особый характер наших отношений».

Похоже, что у него это эффект от переедания в новогоднюю ночь блюд из скумбрии по 8 гривен за килограмм. Так же Зеленский написал, что говорили о реформах и деолигархизации.

Но учитывая, что на странице Белого дома этого нет, то эта часть разговора проходила в воображении Зеленского. И это уже не в первый раз.

Зато каком ключе обсуждались Минские соглашения Зеленский стыдливо не написал. И вот это настораживает. Кстати, ни на странице в фейсбуке, ни на официальном сайте ОП нет ничего про разговор.

Видимо таков уровень его важности и «особый характер отношений».

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Джерело: блог Борислава Берези

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