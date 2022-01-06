Глава МЗС Британії збирається приїхати у Київ

Питання безпеки України наразі – серед найважливіших пріоритетів зовнішньої політики Британії

Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс планує приїхати в Київ з робочим візитом наприкінці січня. Про це стало відомо під час її звернення до британського парламенту 6 січня.

Трасс приїде до Києва, щоб підкреслити «непохитну відданість» Британії Україні перед обличчям агресії РФ.

За словами міністерки, питання безпеки України наразі – серед найважливіших пріоритетів зовнішньої політики Британії, коли Росія сконцентрувала десятки тисяч військ біля кордону з Україною.

«Будь-яке подальше військове вторгнення в Україну призведе до масштабних наслідків, в тому числі скоординованих санкцій, які завдадуть серйозної шкоди інтересам та економіці Росії», – сказала міністерка.

Трасс підкреслила, що немає виправдання агресивній позиції Росії, і Москва повинна піти на деескалацію.

Королівство наразі працює з іншими країнами над санкціями, до яких входять «заходи з сильним впливом, спрямовані на російський фінансовий сектор та окремих осіб».

Міністерка додала, що Лондон виступає проти російського газопроводу «Північний потік-2».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що оперативна група до 600 британських військовослужбовців готова розгорнутися в Україні на тлі побоювання російського вторгнення.

Напередодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель був на Донбасі. Він заявив. що від України залежить безпека Європи.

Напередодні нового року Німеччина, Франція, Британія та США обговорили формати діалогу з Росією.

У грудні США та Велика Британія відправили до України фахівців з кібербезпеки.

Також британська розвідка попереджала, що Росія може напасти на Україну вже у найближчі дні.