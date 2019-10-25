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    У світі

    BBC запустив сайт новин для жителів країн з цензурою

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    <span>У даркнеті&nbsp;буде доступна міжнародна версія BBC News, що працюватиме кількома мовами</span> - BBC запустив сайт новин для жителів країн з цензурою
    У даркнеті буде доступна міжнародна версія BBC News, що працюватиме кількома мовами

    Система Tor допомагає приховати, хто і навіщо використовує інтернет, що допоможе громадянам уникнути держнагляду та цензури - ЗМІ

    Британський громадський мовник BBC запустив для жителів країн з цензурою міжнародний новинний сайт, на який можна зайти анонімно.

    Мета проєкту – перешкодити спробам низки країн ввести цензуру в інтернеті. 

    Як заявили в BBC, уряди низки країн, серед яких Китай, Іран та В'єтнам, намагалися заблокувати доступ до контенту BBC News.

    Зазначається, що система Tor допомагає приховати, хто і навіщо використовує інтернет, що допоможе громадянам уникнути держнагляду та цензури.

    Тепер у даркнеті буде доступна міжнародна версія BBC News, що працюватиме кількома мовами. Вона буде включати в себе російську, арабську та іранську служби BBC.

    Сайт доступний за адресою bbcnewsv2vjtpsuy.onion в браузері Tor (через звичайний браузер це посилання не відкривається). Нагадаємо, в квітні в Росії ухвалили закон про «суверенний інтернет», що передбачає ізоляцію Рунету.

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