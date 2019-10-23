Google заявила про створення найпотужнішого в світі комп'ютера (відео)



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Google має намір «з'ясувати, як застосувати цю технологію під час роботи»

54-кубітний процесор Sycamore зміг виконати за 3:20 хвилин обчислення, для яких іншим комп'ютерам потрібні були б тисячоліття - Google

Google оголосила про «квантову перевагу»: її квантовий комп'ютер Sycamore виконав за 200 секунд розрахунки, на які іншим комп'ютерам потрібні тисячоліття.

Про це йдеться повідомляється в блозі компанії.

Зазначається, що створений Google 54-кубітний процесор Sycamore зміг виконати за 3:20 хвилин обчислення, для яких іншим комп'ютерам потрібні були б тисячоліття.

«Сьогодні науковий журнал Nature вже опублікував результати зусиль Google зі створення квантового комп'ютера, що може виконувати завдання, на які не здатний класичний комп'ютер. Це відомо в даній області, як «квантова перевага». На практиці наш чіп, який ми називаємо Sycamore, виконав обчислення за 200 секунд. Найшвидшого в світі суперкомп'ютера знадобилося б на такі розрахунки 10 000 років», - заявили в компанії.

У Google підкреслили, що йшли до цього результату протягом довгих років. Тепер же Google має намір «з'ясувати, як застосувати цю технологію під час роботи».

Також Google підготувала демонстраційний відеоролик, що пояснює принцип роботи Sycamore.

У свою чергу бізнесвумен і дочка 45-го президента Сполучених штатів Америки Іванка Трамп підкреслила, що сьогодні квантова інформатика є одним із пріоритетних для держави галузей науки. Протягом останнього року США направила рекордну суму коштів на квантові дослідження, зокрема, на розробку Sycamore.

Близько місяця тому NASA опублікувала доповідь, де йшлося про те, що компанія Google створила найпотужніший в світі квантовий комп'ютер, проте через деякий час доповідь видалили.

Раніше американська компанія International Business Machines Corporation (IBM) представила модульний квантовий комп'ютер Q System One.