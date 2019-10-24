Кремль приховує інформацію про трагедію у Красноярську. З ефіру зняли зняли програму Малахова



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Фото пресслужби ГУ МНС Росії по Красноярському краю

Записи ефіру також немає в офіційних групах «Андрій Малахов. Прямий ефір» в соцмережах

Канал «Росія 1» зняв з ефіру програму «Андрій Малахов. Прямий ефір», присвячену затопленню золотодобувної копальні в Красноярському краї.

На це звернув увагу депутат міськради Красноярська Костянтин Сенченко, повідомляє місцевий канал ТВК.

Сенченко написав, що передача встигла вийти тільки на Далекий Схід і Сибір. Красноярське видання NGS24 пише, що жителі Уралу і європейської частини Росії дивилися замість ефіру про копальню запис програми про жительку Тобольська, що випала з вікна.

Записи ефіру також немає в офіційних групах «Андрій Малахов. Прямий ефір» в соцмережах.

Пресслужба ВГТРК відмовилася пояснити «Відкритим медіа», чому програму зняли з ефіру. Красноярський телеграм-канал «Борус» з посиланням на джерела написав, що це сталося «за дзвінком зверху».

У соцмережах опублікований фрагмент програми, в якому йде мова про, що реальне число загиблих на копальні могло бути більше офіційного і що проби з річки Сейба показали перевищення норми ртуті, що могло свідчити про заборонений спосіб видобутку золота.

Прес-служба телеканалу «Росія 1» заявила «Російській службі Бі-бі-сі», що передача не була знята з ефіру, її показ спочатку був запланований тільки в Сибіру і на Далекому Сході. При цьому в прес-службі не пояснили, чому випуск досі не опублікований на Ютубі-каналі передачі.

Нагадаємо, під Красноярськом прорвало дамбу.

Як повідомлялося, після прориву дамби в районі селища Щетинкіно на півдні Красноярського краю Росії, за останніми даними, загинули 15 людей.