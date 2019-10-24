  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кремль приховує інформацію про трагедію у Красноярську. З ефіру зняли зняли програму Малахова

    • Розсилка
    Фото пресслужби ГУ МНС Росії по Красноярському краю - Кремль приховує інформацію про трагедію у Красноярську. З ефіру зняли зняли програму Малахова
    Фото пресслужби ГУ МНС Росії по Красноярському краю

    Записи ефіру також немає в офіційних групах «Андрій Малахов. Прямий ефір» в соцмережах

    Канал «Росія 1» зняв з ефіру програму «Андрій Малахов. Прямий ефір», присвячену затопленню золотодобувної копальні в Красноярському краї.

    На це звернув увагу депутат міськради Красноярська Костянтин Сенченко, повідомляє місцевий канал ТВК.

    Сенченко написав, що передача встигла вийти тільки на Далекий Схід і Сибір. Красноярське видання NGS24 пише, що жителі Уралу і європейської частини Росії дивилися замість ефіру про копальню запис програми про жительку Тобольська, що випала з вікна.

    Записи ефіру також немає в офіційних групах «Андрій Малахов. Прямий ефір» в соцмережах.

    Пресслужба ВГТРК відмовилася пояснити «Відкритим медіа», чому програму зняли з ефіру. Красноярський телеграм-канал «Борус» з посиланням на джерела написав, що це сталося «за дзвінком зверху».

    У соцмережах опублікований фрагмент програми, в якому йде мова про, що реальне число загиблих на копальні могло бути більше офіційного і що проби з річки Сейба показали перевищення норми ртуті, що могло свідчити про заборонений спосіб видобутку золота.

    Прес-служба телеканалу «Росія 1» заявила «Російській службі Бі-бі-сі», що передача не була знята з ефіру, її показ спочатку був запланований тільки в Сибіру і на Далекому Сході. При цьому в прес-службі не пояснили, чому випуск досі не опублікований на Ютубі-каналі передачі.

    Нагадаємо, під Красноярськом прорвало дамбу.

    Як повідомлялося, після прориву дамби в районі селища Щетинкіно на півдні Красноярського краю Росії, за останніми даними, загинули 15 людей.

    Росія ЗМІ депутат скандал Сибір
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ