У Бельгії захворюваність на Covid-19 впала за останні тижні на понад 60%

Прем’єр-міністр країни закликав громадян залишатися вдома і на Різдво, щоб у 2021 році не було третьої хвилі коронавірусу

Уряд Бельгії не поспішає із послабленням обмежувальних заходів

У Бельгії за два минулі тижні показник захворюваності на Covid-19 впав відразу на 61% через суворе дотримання карантинних обмежень. Про це повдіомляє бельгійське видання «The Brussels Times» з посиланням на бельгійський медичний дослідницький інститут Sciensano.

Зазначається, що наразі інфікування знизилося до 688,1 осіб на кожні 100 тис. населення.

«Ще на початку листопада Бельгія була серед найбільш уражених інфекцією європейських країн із середнім показником у 1 609 хворих на кожні 100 тисяч населення», ─ йдеться у повідомленні.

В уряді наголошують, що за сім днів ─ з 10 по 16 листопада ─ у середньому 4 353 людини щоденно отримували позитивні тести на коронавірус, що менше на 37%, ніж тиждень тому.

Загалом у бельгійських лікарнях наразі перебувають 5 650 коронавірусних хворих (на 247 менше від учора), з них 1 284 ─ у відділеннях інтенсивної терапії, 837 – підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

За весь період з початку спалаху хвороби кількість інфікованих у Бельгії сягнула 550 264 осіб. За цей же період в країні було проведено 5 600 827 тестів, з яких більше 28 тис. щодня робилися протягом минулого тижня з середнім показником позитивних тестів у 18,7%.

При цьому з 21 жовтня в Бельгії тести роблять лише тим людям, які мають виражені симптоми хвороби. З наступного понеділка пройти тестування знову зможуть всі, кому це необхідно.

За даними видання, уряд Бельгії не поспішає із послабленням обмежувальних заходів.

Прем’єр-міністр країни закликав громадян залишатися вдома на Різдво, та провести його у колі родини, без запрошення гостей, щоб 2021 рік дійсно виявився кращим за поточний.

Як зазначають медичні урядові інституції, задоволення під час Різдвяних свят у компанії друзів не зможе компенсувати тяготи ймовірної третьої хвилі.

Адміністрація столичного регіону Брюсселя продовжила комендантську годину, яку було введено у жовтні до 19 листопада, принаймні до 13 грудня, що означає, що жителі столиці не мають виходити з будинків з 22.00 до 6.00 без поважної причини.

Уряд Бельгії вийшов з пропозицією перенести терміні проведення так званої «чорної п’ятниці», яка у цьому році припадає на 27 листопада, з огляду на те, що більшість магазинів «не першої необхідності», які могли б влаштувати масовий розпродаж, вимушено зачинені у зв’язку із карантинними заходами.

До слова, у світі станом на 20 листопада коронавірус зафіксували у 57,383,622 людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,368,510 осіб, а одужали - 39,861,800.