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    У світі

    Карантин у Бельгії діятиме до появи вакцини від Covid-19

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    Перші результати випробувань вакцини можливо будуть оголошені вже у листопаді-грудні - Карантин у Бельгії діятиме до появи вакцини від Covid-19
    Перші результати випробувань вакцини можливо будуть оголошені вже у листопаді-грудні

    Це робиться для того, щоб забезпечити нормалізацію ситуації в лікарнях

    Прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо заявив, що в країні заходи для стримування другої хвилі коронавірусу триватимуть до запровадження вакцини. Про це повідомляє Euractiv.

    «Поки не буде вакцини, нам доведеться боротися з інфекцією набагато суворіше, ніж влітку. Якщо ми хочемо побачити ефект, ми повинні чітко дати зрозуміти, що це буде довготривала робота», – заявив Кроо.

    Речник бельгійського уряду Стівен Ван Гухт заявив, що перші результати випробувань вакцини можливо будуть оголошені вже у листопаді-грудні.

    «Бельгія може сподіватися розпочати перші великі кампанії вакцинації десь навесні наступного року – ймовірно, з березня по червень», – сказав ван Гухт.

    Також Гухт додав, що наразі Брюссель веде переговори з Європейською комісією щодо поставок вакцин, коли вони стануть доступними.

    Нагадаємо, що хворих на Covid-19 бельгійських лікарів попросили продовжувати працювати.

    До слова, Александр де Кроо раніше заявляв про введення комендантської години в Бельгії.

    Крім того, 8 жовтня у столиці Бельгії були закриті кафе і бари. Карантин у Брюсселі посилили після зростання захворюваності протягом двох тижнів.

    Також, з 26 жовтня у Брюсселі діє комендантська година. При цьому влада повернула обов'язкове носіння масок у громадських місцях.

    Зазначимо, у глави МЗС підтвердили коронавірус 17 жовтня. Вона зазначила, що найімовірніше заразилася від когось із членів сім'ї, враховуючи всі заходи, яких вона дотримувалася поза домом. 23 жовтня, главу МЗС Бельгії госпіталізували з коронавірусом.

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