Бельгію охопив загальнонаціональний страйк: в країні перебої з транспортом
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Страйк триватиме до 22:00 середи, 13 лютого
У Бельгії розпочався загальнонаціональний страйк, що позначився на режимі роботи транспортної інфраструктури.
Про це в повідомляє Brussels times.
Роботу міжнародного аеропорту Шарлеруа зупинено, а національний міжнародний аеропорт «Завентем» м.Брюссель надає мінімальні послуги, передбачені законодавством.
Найбільша авіакомпанія Бельгії Brussels Airlines оголосила про скасування всіх рейсів на середу, 13 лютого, в зв'язку загальнонаціональним страйком в країні.
Страйк торкнувся також і більшої частини громадського, залізничного, морського та повітряного транспорту.
Серед вимог працівників: підвищення заробітної плати, збільшення часу відпочинку та підвищення пенсій.
Зазначається, що страйк майже не відіб'ється на інтенсивності швидкісного залізничного міжнародного сполучення.
Thalys скасувала тільки один ранковий рейс між Брюсселем та Парижем, а Eurostar не бачить проблем для пасажирів, які прямують до Великої Британії.
Однак, пасажири, які планували подорожувати до Франції, зокрема, у напрямку міст Лілль або Кале, змушені будуть змінити плани через закриття внутрішнього терміналу для подорожей у межах Шенгенської зони.
Але навіть ці пасажири зможуть без додаткових витрат компенсувати свої квитки й здійснити подорож на швидкісних поїздах TGV.
Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України врахувати зазначені обставини при плануванні подорожей до Бельгії, а тим громадянам, які придбали авіаквитки до/з Бельгії на 13 лютого, розглянути можливість перенесення подорожі на іншу дату.
У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію громадянам України рекомендують звертатися на «гарячу телефонну лінію» посольства України в Королівстві Бельгія +32(0)47-625-77-35, на адресу електронної пошти: emb_be@mfa.gov.ua, або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.