Бельгію охопив загальнонаціональний страйк: в країні перебої з транспортом



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Роботу міжнародного аеропорту Шарлеруа буде зупинено

Страйк триватиме до 22:00 середи, 13 лютого

Thalys скасувала тільки один ранковий рейс між Брюсселем та Парижем, а Eurostar не бачить проблем для пасажирів, які прямують до Великої Британії.

Однак, пасажири, які планували подорожувати до Франції, зокрема, у напрямку міст Лілль або Кале, змушені будуть змінити плани через закриття внутрішнього терміналу для подорожей у межах Шенгенської зони.

Але навіть ці пасажири зможуть без додаткових витрат компенсувати свої квитки й здійснити подорож на швидкісних поїздах TGV.

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України врахувати зазначені обставини при плануванні подорожей до Бельгії, а тим громадянам, які придбали авіаквитки до/з Бельгії на 13 лютого, розглянути можливість перенесення подорожі на іншу дату.

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію громадянам України рекомендують звертатися на «гарячу телефонну лінію» посольства України в Королівстві Бельгія +32(0)47-625-77-35, на адресу електронної пошти: emb_be@mfa.gov.ua, або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.