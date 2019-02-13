У Вінниці запустили оплату проїзду в транспорті по SMS



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Щоб оплатити проїзд, пасажиру потрібно відправити SMS з кодом маршруту

У Вінниці запустили послугу оплати проїзду в громадському транспорті за допомогою SMS.

Щоб оплатити проїзд, пасажиру потрібно відправити SMS з кодом маршруту на номер 877 і почекати 2 хвилини для підтвердження оплати. Плата за SMS не знімається, пасажир оплачує тільки вартість квитка.

Сервіс реалізований оператором Київстар на базі послуги «Смарт-гроші«.

Міська влада сподівається, що для початку таким видом оплати буде користуватися близько 5% пасажирів.

Вінниця стала вже другим містом, в якому став можливим такий спосіб оплати. У жовтні минулого року подібна послуга на кількох маршрутах була запущена в Івано-Франківську. З того часу нею скористалися кілька тисяч чоловік.

В Київстар відзначили, що поки популярність сервісу не дуже висока, але вже вище, ніж оплата за допомогою QR-кодів.

У планах оператора запуск такої форми оплати в транспорті у Києві, Львові, Дніпрі, Харкові та Одесі.

Київстар і вінницькп міськрада також підписали меморандум про співпрацю - з прицілом на масштабування принципу оплати послуг за допомогою SMS на оплату парковок, кіно, музеїв, театрів, комунальних та інших платежів.

Джерело: Ліга.net