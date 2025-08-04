Безпілотники атакують Росію: у яких містах пролунали вибухи

Над містом Вороніж пролунало щонайменше п'ять вибухів

У ніч на 4 серпня безпілотники атакують Росію. Під удар потрапили Вороніж та два міста у Волгорадській області, пише «Главком».

Як відомо, над містом Вороніж пролунало щонайменше п'ять вибухів. Наразі офіційної інформації про постраждалих чи руйнування немає. Безпілотники вже другий день поспіль атакують Вороніж. Російські ЗМІ пишуть, що за вчорашню ніч було збито 25 БпЛА.

Вибухи також були чути над містами Михайлівка і Фролово Волгоградської області. Місцеві повідомляють про роботу ППО проти БпЛА та кажуть, що дрони летіли дуже низько.

Також у аеропортах Волгограда та Тамбова оголосили план «Килим» через загрозу безпілотників.

Раніше у ніч на 3 серпня Росію продовжують атакувати безпілотники. Під ударом опинилися НПЗ у Адлері та Кстово.

Другий день поспіль у російських містах лунають вибухи. Цієї ночі під удар вже потрапив Вороніж, а наразі відомо про атаку Кстово та Сочі.

Зазначається, що у Кстово у Нижньогородській області щось дуже сильно горить у районі НПЗ, одному з найбільших у Росії. Раніше в області було оголошено тривогу через загрозу атаки БпЛА.

Крім того, серія вибухів пролунала у Сочі, після цього виникли пожежі. Дронами була атакована нафтобаза в Адлері (один з мікрорайонів в Адлерському районі міста Сочі – «Главком»). Наразі там сталося сильне загорання.

Мер Сочі Андрій Прошунін підтвердив удар і пожежу на нафтобазі в Адлері. За його словами, загорівся паливний резервуар, уламки знову зачепили будівлі в гаражному кооперативі на вулиці Авіаційній.

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня безпілотники атакували Росію. Під удар потрапили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ та АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор» у Пензі.

У Самарській області у Новокуйбишевську було уражено Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Там вирує масштабна пожежа.

У місті Пенза було завдано удару по підприємству АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор»», що відіграє значну роль у забезпеченні оборонного сектору держави.

Також в Пензі крім АТ «ПО «Електроприбор»» в черговий раз був уражений «Радиозавод», який виробляє обладнання для сучасних мобільних систем автоматизованого управління військами та озброєнням. Він входить до структури холдингу «Роселектроніка» державної корпорації «Ростех» і перебуває під санкціями ЄС, США, Канади та низки інших країн через війну проти України.