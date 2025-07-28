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В Астрахані обвалився під'їзд житлового будинку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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В Астрахані обвалився під'їзд житлового будинку
Рятувальники вручну розбирають завали
скріншот з відео

Обвалилася частина квартир з першого по п'яті поверхи

В Астрахані Російської Федерації обвалилася частина під'їзду багатоквартирного житлового будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МНС Росії.

Інцидент стався на вулиці Ляхова, будинок № 6. Що стало причиною обвалення, відомство не уточнило. За даними російських ЗМІ, у 2020 році будинок було визнано аварійним.

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Зазначається, що обвалилася частина квартир з першого по п'яті поверхи без подальшого загоряння. Рятувальники вручну розбирають завали. До ліквідації наслідків обвалення залучено понад 85 фахівців і 32 одиниці техніки. «Співробітники МНС Росії розбирають конструкції, евакуюють мешканців і шукають можливих постраждалих», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, чотириповерховий житловий будинок впав у турецькій провінції Конья. Також у Стамбулі обвалився житловий п'ятиповерховий будинок. Причиною, ймовірно, вважають недотримання норм при будівництві.

До слова, у центрі Тбілісі, поруч зі станцією метро «Вокзальна площа», обвалилася частина житлового будинку. Рятувальники витягли з-під завалів тіла двох загиблих. Також в клініку було доправлено 49-річну жінку з множинними травмами. Будівлю визнали аварійною, їй було присвоєно п'яту категорію пошкоджень, вона не підлягала відновленню.

Як повідомлялося, у Солом'янському районі Києва понад 10 відсотків житлового фонду пошкоджено внаслідок російських обстрілів. У будинках здебільшого вибиті вікна та поруйновані дахи. Відремонтувати покрівлю планують до початку осінньо-зимового періоду.

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Теги: росія будинок

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