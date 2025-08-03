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Удар безпілотниками по Росії: горять НПЗ у Кстово та Адлері

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Удар безпілотниками по Росії: горять НПЗ у Кстово та Адлері
В Адлері палає НПЗ
фото: соціальні мережі

У Кстово у Нижньогородській області дуже сильно горить у районі НПЗ, одному з найбільших у Росії

У ніч на 3 серпня Росію продовжують атакувати безпілотники. Під ударом опинилися НПЗ у Адлері та Кстово, повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Другий день поспіль у російських містах лунають вибухи. Цієї ночі під удар вже потрапив Вороніж, а наразі відомо про атаку Кстово та Сочі.

Зазначається, що у Кстово у Нижньогородській області щось дуже сильно горить у районі НПЗ, одному з найбільших у Росії. Раніше в області було оголошено тривогу через загрозу атаки БпЛА.

Удар безпілотниками по Росії: горять НПЗ у Кстово та Адлері фото 1

Крім того, серія вибухів пролунала у Сочі, після цього виникли пожежі. Попередньо, дронами була атакована нафтобаза в Адлері (один з мікрорайонів в Адлерському районі міста Сочі – «Главком»). Наразі там сталося сильне загорання.

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня безпілотники атакували Росію. Під удар потрапили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ та АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор» у Пензі.

У Самарській області у Новокуйбишевську було уражено Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Там вирує масштабна пожежа.

У місті Пенза було завдано удару по підприємству АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор»», що відіграє значну роль у забезпеченні оборонного сектору держави.

Також в Пензі крім АТ «ПО «Електроприбор»» в черговий раз був уражений «Радиозавод», який виробляє обладнання для сучасних мобільних систем автоматизованого управління військами та озброєнням. Він входить до структури холдингу «Роселектроніка» державної корпорації «Ростех» і перебуває під санкціями ЄС, США, Канади та низки інших країн через війну проти України.

Теги: вибух росія безпілотник

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