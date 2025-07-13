Росія отримує зброю для війни проти України з чотирьох джерел: подробиці від Sky News
Росія перейшла на воєнну економіку, і близько 40% усіх державних коштів витрачається на війну
Росія продовжує вести агресивну війну проти України та завдає ударів по українських містах. Є чотири джерела, звідки росіяни беруть зброю для цих цілей. Як інформує «Главком», їх назвав аналітик Sky News з питань оборони та безпеки Майкл Кларк.
Першим із цих джерел є внутрішнє російське виробництво, пояснив він. За словами Майкла Кларка, Росія перейшла на воєнну економіку, і близько 40% усіх державних коштів витрачається на війну.
«Друге джерело – Іран, у них багато безпілотників з Ірану, зокрема, Shahed 136 – модель усіх дронів, які вони використовують зараз», – продовжив він.
Третім джерелом аналітик називає Північну Корею. Він додав, що КНДР має у своєму розпорядженні мільйони снарядів. Росія отримує від Пхеньяна балістичні ракети, безпілотники та 152-мм снаряди, каже Кларк.
«Четверте джерело – це Китай, який стверджує, що не постачає зброю, але повірте мені, що постачає», – констатував Майкл Кларк.
Нагадаємо, Україна отримала докази, що Китай постачає зброю Російській Федерації, а також займається виробництвом зброї у РФ.
Також українські фахівці вперше виявили деталь індійського виробництва в російській зброї. Йдеться про тактовий буфер від Aura Semiconductor.
Нагадаємо, ракети та безпілотники, які Російська Федерація використовує для щоденних атак на мирні міста і селища України, містять іноземні компоненти, вироблені щонайменше у 19 країнах світу.
До слова, Європа стикається з нестачею пороху та вибухових речовин, необхідних для виробництва артилерійських снарядів.