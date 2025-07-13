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Росія отримує зброю для війни проти України з чотирьох джерел: подробиці від Sky News

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росія отримує зброю для війни проти України з чотирьох джерел: подробиці від Sky News
Іранський безпілотник Shahed 136 є моделлю усіх дронів, що їх зараз використовують росіяни
фото з відкритих джерел

Росія перейшла на воєнну економіку, і близько 40% усіх державних коштів витрачається на війну

Росія продовжує вести агресивну війну проти України та завдає ударів по українських містах. Є чотири джерела, звідки росіяни беруть зброю для цих цілей. Як інформує «Главком», їх назвав аналітик Sky News з питань оборони та безпеки Майкл Кларк.

Першим із цих джерел є внутрішнє російське виробництво, пояснив він. За словами Майкла Кларка, Росія перейшла на воєнну економіку, і близько 40% усіх державних коштів витрачається на війну.

«Друге джерело – Іран, у них багато безпілотників з Ірану, зокрема, Shahed 136 – модель усіх дронів, які вони використовують зараз», – продовжив він.

Третім джерелом аналітик називає Північну Корею. Він додав, що КНДР має у своєму розпорядженні мільйони снарядів. Росія отримує від Пхеньяна балістичні ракети, безпілотники та 152-мм снаряди, каже Кларк.

«Четверте джерело – це Китай, який стверджує, що не постачає зброю, але повірте мені, що постачає», – констатував Майкл Кларк.

Нагадаємо, Україна отримала докази, що Китай постачає зброю Російській Федерації, а також займається виробництвом зброї у РФ. 

Також українські фахівці вперше виявили деталь індійського виробництва в російській зброї. Йдеться про тактовий буфер від Aura Semiconductor.

Нагадаємо, ракети та безпілотники, які Російська Федерація використовує для щоденних атак на мирні міста і селища України, містять іноземні компоненти, вироблені щонайменше у 19 країнах світу.

До слова, Європа стикається з нестачею пороху та вибухових речовин, необхідних для виробництва артилерійських снарядів.

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Теги: балістичні ракети Україна Китай росія

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