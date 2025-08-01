Землетрус на Камчатці пошкодив російську базу підводних човнів – The Telegraph

Хвилі досягли російської бази за 15 хвилин після початку землетрусу

База Тихоокеанського флоту РФ на Камчатці була пошкоджена внаслідок цунамі у Тихому океані, яке спричинив сильний землетрус. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

На базі «Рибачий» в акваторії бухти Крашеніннікова на півдні півострова розміщується більша частина атомних підводних човнів РФ. За даними космічних знімків, частина одного з пірсів відхилилася від свого початкового положення, що може вказувати на те, що він відірвався від причалу.

До та після землетрусу фото: Umbra Space

Хвилі, викликані землетрусом магнітудою 8,8, досягли бази, що розташована приблизно в 120 км від його епіцентру, через 15 хвилин після початку поштовхів. У пункті базуються сучасні атомні підводні човни типу «Борей» та радянські «Дельти». Однак, згідно з попереднім аналізом, вони не постраждали, оскільки не були пришвартовані біля пошкодженого причалу на момент цунамі.

Нагадаємо, потужний землетрус 8.8 балів поблизу Камчатки спричинив цунамі. На східному узбережжі Камчатки було зафіксовано хвилі заввишки 3-4 м. Японія та Гаваї оголосили евакуацію прибережних регіонів.

Також потужний землетрус біля російської Камчатки спричинив високу хвилю, яка сягнула Гаваїв та штатів на тихоокеанському узбережжі США, зокрема Каліфорнії та Вашингтона.

До слова, вранці у четвер, 31 липня, у Тихому океані поблизу Камчатки зареєстровано новий землетрус магнітудою 6,3.