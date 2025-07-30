Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 30 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 30 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23065 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 890 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 30 липня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 30 липня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 30 липня втратила:

  • особового складу – близько 1052190 (+890) осіб,
  • танків – 11066 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 23065 (+1) од,
  • артилерійських систем – 30895 (+30) од,
  • РСЗВ – 1451 (+0) од,
  • засоби ППО – 1202 (+0) од,
  • літаків – 421 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48685 (+100),
  • крилаті ракети – 3548 (+0),
  • кораблі/катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56754 (+67) од,
  • спеціальна техніка – 3935 (+0).
Втрати ворога станом на ранок 30 липня
Втрати ворога станом на ранок 30 липня
Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1253-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: ЗСУ окупанти війна росія Україна втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрон R-34-T, розроблений на замовлення ЗСУ
Арсенал ЗСУ офіційно поповнився дроном з лазерним наведенням
4 липня, 21:53
Дрони атакували льотовища у РФ, тож люди застрягли у аеропортах
Атака дронів на російські аеропорти: авіакомпанії рахують мільярдні збитки
7 липня, 12:40
Предстоятель РПЦ заявив, що ефективної роботи міністерства залежать «стабільність внутрішнього життя РФ»
Патріарх Кирило побажав наступнику вбитого міністра транспорту «міцного здоровʼя»
9 липня, 19:45
Меморандум закріплює підтримку з боку МАГАТЕ у розвідці, видобутку та виробництві уранових ресурсів в Україні
МАГАТЕ стане гарантом безпеки будівництва на Хмельницькій АЕС
11 липня, 08:44
Юрій Бредак був майстром спорту з академічного веслування
На війні загинув багаторазовий призер чемпіонатів України з академічного веслування
14 липня, 14:36
На думку Марцінківа, ворог завжди використовуватиме мовне питання у своїй пропаганді
Мер Івано-Франківська розповів, коли Росія відчепиться від України
12 липня, 19:42
Деніел Мартиндейл шпигував за ЗСУ
Американець, який два роки шпигував для окупантів з України, отримав російський паспорт
15 липня, 22:03
Працівник ресторану швидкого харчування у Ростовській області збирав бургер, коли вирішив додати у нього «своєрідний соус»
Працівник популярної російської мережі швидкого харчування плюнув у бургер відвідувача
16 липня, 21:10
Слідство підозрює, що службові особи навчальних закладів зарахували студентів призовного віку з метою їхнього ухилення від мобілізації
Поліція влаштувала масові перевірки студентів призовного віку. Одного з них вираховує за телефонними дзвінками
25 липня, 08:35

Події в Україні

Втрати ворога станом на 30 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 30 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Ідуть у бій зі «Слава Україні!». Комбат Інтернаціонального легіону розповів, чому іноземці їдуть на нашу війну
Ідуть у бій зі «Слава Україні!». Комбат Інтернаціонального легіону розповів, чому іноземці їдуть на нашу війну
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2025
Атака на Україну, землетрус на Камчатці та вибух у США: головне за ніч
Атака на Україну, землетрус на Камчатці та вибух у США: головне за ніч
Мексиканські добровольці в Україні навчаються керувати дронами в інтересах наркокартелів
Мексиканські добровольці в Україні навчаються керувати дронами в інтересах наркокартелів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
268K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2025
35K
Це сталося вперше за багато років: Польща втратила частину території
32K
Колишня слідча з Маріуполя Мар’яна Чечелюк розповіла про зраду серед своїх у полоні
9572
Росіяни стали частіше подорожувати Європою: три країни, де їх найбільше
5110
Ірпінська міськрада достроково припинила повноваження мера Маркушина

Новини

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
Вчора, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua