Втрати ворога станом на 30 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

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РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23065 бойових броньованих машин

Протягом минулої доби українські захисники знищили 890 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 30 липня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 30 липня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 30 липня втратила:

особового складу – близько 1052190 (+890) осіб,

танків – 11066 (+1) од,

бойових броньованих машин – 23065 (+1) од,

артилерійських систем – 30895 (+30) од,

РСЗВ – 1451 (+0) од,

засоби ППО – 1202 (+0) од,

літаків – 421 (+0) од,

гелікоптерів – 340 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48685 (+100),

крилаті ракети – 3548 (+0),

кораблі/катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 56754 (+67) од,

спеціальна техніка – 3935 (+0).

Втрати ворога станом на ранок 30 липня Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1253-й день повномасштабної війни в Україні.