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Туск назвав найбільш ймовірну дату нападу Росії на Польщу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Туск назвав найбільш ймовірну дату нападу Росії на Польщу
За словами Туска, для Росії немає кращого сценарію, ніж розкол Польщі
фото: РАР

Туск закликав Польщу бути готовою до нападу Росії

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час зустрічі з жителями Паб'яниці заявив, що Польща та Європа мають бути готові до будь-якого розвитку подій у найближчі два роки. За його словами, Росія та Китай будуть готові до глобальної конфронтації вже у 2027 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polska Agencja Prasowa.

Туск повідомив, що нещодавно розмовляв з головнокомандувачем силами НАТО в Європі генералом Алексом Гринкевичем. «Я очікував точної інформації і я її отримав, а саме, що за всіма оцінками в НАТО і в США, Росія і Китай будуть готові до конфронтації в глобальному масштабі вже у 2027 році, через два роки», – заявив прем'єр-міністр.

Він підкреслив, що «Польща і Європа, але Польща в першу чергу, повинні бути готові до різних подій у наступні два роки». Туск зазначив, що вже зараз існують загрози гібридної агресії на польському кордоні, що, на його думку, свідчить про підготовку Росії до цієї дати.

Глава польського уряду наголосив на важливості максимальної відповідальності за безпеку держави.

«Коли я чую активістів крайніх правих, наприклад, на польсько-німецькому кордоні – ідеться не лише про Бонкевича чи представників «Конфедерації», – коли чую також заяви окремих політиків, зокрема й головної опозиційної партії, а подекуди навіть слова новообраного президента, то в цих висловлюваннях лунає тон, який має викликати серйозне занепокоєння в кожного патріота», – заявив Дональд Туск.

Він додав, що «там більше немає місця для серйозного попередження про реальні загрози з боку Росії, а коли вони відкривають рота, то радше говорять про те, що Україна погана».

За словами Туска, для Росії немає кращого сценарію, ніж розкол Польщі. Він пообіцяв максимально використати наступні два роки для стабілізації ситуації в Польщі та посилення її безпеки.

Нагадаємо, уряд Польщі під керівництвом прем'єр-міністра Дональда Туска представив оновлений склад Кабінету міністрів після серйозних перестановок, які відбулися 23 липня. Зміни передбачають переформатування та посилення ключових напрямків, зокрема економіки, енергетики, а також зовнішньої політики та відносин з Україною. 

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Теги: Польща Дональд Туск росія війна

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