Україна посилює захист від російських дронів. Зеленський анонсував рішення уряду

Заявлені обсяги постачання дронів для Сил оборони забезпечать зміцнення захисту українських позицій на фронті

Президент Зеленський провів нараду щодо контрактування дронів, зокрема перехоплювачів. Завтра урядовці повинні ухвалити відповідні рішення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

«Дуже змістовна нарада щодо розробок, виробництва та закупівель дронів. Проаналізували всі напрями щодо необхідних дронів, і особливий акцент – на дронах-перехоплювачах. Були доповіді щодо кожної дійсно ефективної розробки, будемо максимально контрактувати. Завтра урядовці повинні ухвалити відповідні рішення», – каже він.

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фото: Telegram/Володимир Зеленський

Як наголосив президент, заявлені обсяги постачання дронів для Сил оборони забезпечать зміцнення захисту українських позицій на фронті та безпеки у містах і селах. «Відповідальність за виконання контрактів – персональна. Працюємо також над масштабуванням наших дипстрайків», – додав Зеленський.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що українські дрони-перехоплювачі вже працюють та збивають ворожі цілі. За його словами, йдеться про десятки успішних перехоплень. Дрон-перехоплювач, або БпЛА-перехоплювач, – це різновид військових безпілотних літальних апаратів, головне завдання яких – знищення ворожих повітряних цілей у межах протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у ніч проти 21 липня росіяни вдарили по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки РФ стали Київ, Івано-Франківськ, Харків, Суми, Чернівці.

Як повідомлялося, російські терористи і надалі планують вбивати українців. Як доказ вони показали обсяги виробництва дронів-камікадзе типу «Шахед/Герань-2».Раніше стало відомо, що російські терористи планують запускати по Україні одночасно до 2 тис. дронів.

До слова, підстав для швидкого завершення бойових дій в Україні наразі немає. Однією з найбільших проблем є те, що Росія безперервно кидає в бій велику кількість живої сили, а також атакує «шахедами», що значно впливає на моральний стан населення. Крім того, в Україні вичерпується мобілізаційний ресурс.