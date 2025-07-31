Росіян продовжує трясти: зафіксовано новий землетрус

Поблизу Камчатки зафіксовано новий потужний землетрус магнітудою 6,3

Вранці у четвер, 31 липня, у Тихому океані поблизу Камчатки зареєстровано новий землетрус магнітудою 6,3. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Камчатську філію Єдиної геофізичної служби.

«Землетрус магнітудою 6,3 зареєстрований у четвер об 11:15 за місцевим часом (02:15 за Києвом) з епіцентром за 178 км на схід від Петропавловська-Камчатського на глибині 39,4 км під морським дном. Інструментальна інтенсивність – до трьох балів», – йдеться у повідомленні.

Камчатська філія ЄГС заявила, що за минулу ніч сейсмологи зареєстрували понад 200 афтершоків. Магнітуда найсильнішого з них сягала 6,5.

Як відомо, у середу, 30 липня, об 11:24 за місцевим часом (02:24 за Києвом) поблизу Камчатки стався потужний землетрус магнітудою 8,8, який став найсильнішим з 1952 року. Інтенсивність підземних поштовхів варіювалася від шести до семи і вище балів. Тоді було оголошено загрозу цунамі. Сильний землетрус вранці відчули в Сєверо-Курильську, після чого прийшли хвилі цунамі. Максимальний заплеск води досяг близько 200 метрів.

Нагадаємо, потужний землетрус 8.8 балів поблизу Камчатки спричинив цунамі. На східному узбережжі Камчатки було зафіксовано хвилі заввишки 3-4 м. Японія та Гаваї оголосили евакуацію прибережних регіонів.

Зокрема, у Японії на узбережжі міста Татеяма виявили чотирьох китів, яких викинуло на берег після потужного землетрусу, що стався 30 липня біля російського півострова Камчатка. Це був шостий за силою землетрус в історії, а спричинене ним цунамі накрило частини Курильських островів, північного японського острова Хоккайдо та Гаваїв.

До слова, потужний землетрус біля російської Камчатки спричинив високу хвилю, яка сягнула Гаваїв та штатів на тихоокеанському узбережжі США, зокрема Каліфорнії та Вашингтона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Зазначається, що це цунамі стало наслідком одного з найсильніших землетрусів, зафіксованих в історії, хоча його вплив виявився слабшим, ніж очікувалося.

Наразі скасовано попередження про цунамі для деяких прибережних районів від кордону Каліфорнії та Мексики до Рінкон-Пойнт, розташованого за 15 миль на південний схід від Санта-Барбари. Це означає, що район Лос-Анджелеса більше не перебуває під попередженням про цунамі.