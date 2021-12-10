Білий дім спростував заяви про тиск на Україну щодо автономії Донбасу

Напередодні деякі ЗМІ повідомили, що США чинитимуть тиск на Україну, аби Київ надав автономію ОРДЛО

Сполучені Штати Америки не тиснуть на Україну, щоб Київ поступився частиною окупованих територій Донбасу проросійським силам. Про це заявила на брифінгу прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

На питання журналіста: «Чи правда, що США тиснуть на Україну, щоб вона поступилася територіями?», Псакі відповіла: «Ні, це абсолютна неправда».

Раніше Associated Pres повідомило, що США можуть надавити на Україну в питанні «особливого статусу» на Донбасі. Агентство пише, що Україні хочуть запропонувати «офіційно надати певну долю автономії областям на сході країни, які знаходяться під контролем сепаратистів, яких підтримує Росія».

Також Псакі повідомила, що Адміністрація Джо Байдена підтримує прагнення України до членства в Північноатлантичному альянсі, однак для цього країна має виконати необхідні вимоги.

2 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ заявив, що Україна зобов'язана погодитись на прямі переговори з окупаційною адміністрацією Донецької і Луганської областей та надати цим регіонам особливий статус.

Нагадаємо, закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО Україна ухвалила ще в кінці 2014 року, але він досі не почав працювати. Законом передбачено, що положення про «особливий статус» набудуть чинності після проведення в ОРДЛО демократичних виборів і виведення російських найманців.

2 грудня Верховна Рада на рік продовжила особливий статус Донбасу.

Напередодні відбулася розмова Володимира Зеленського та Джозефа Байдена. Ключовим питанням переговорів стала безпекова ситуація навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання.

Білий дім оприлюднив деталі розмови Байдена і Зеленського.

Тим часом Росія відкинула пропозицію України про перемир’я.

Читайте також: