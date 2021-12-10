Коли Україна може приєднатися до НАТО – думка з Білого дому

Приєднання України до Північноатлантичного альянсу можливе після здійснення реформ

Адміністрація Джо Байдена підтримує прагнення України до членства в Північноатлантичному альянсі, однак для цього країна має виконати необхідні вимоги. Таку позицію Білого дому озвучила на брифінгу у Вашингтоні речниця президента США Джен Псакі.

«Меседж президента (США – ред.) є чітким: він, звісно, підтримує прагнення України (до НАТО – ред.), так само як підтримує прагнення багатьох країн приєднатися до безпекових альянсів по всьому світу», – сказала речниця Білого дому.

Вона нагадала, що для членства в НАТО існує цілий список вимог, які потрібно виконати, і вони всім відомі. Це передбачає, зокрема, проведення реформ, у тому числі з метою подолання корупції.

«Сполучені Штати як член НАТО підтримують цей шлях», – додала Псакі.

Перед переговорами президентів США та РФ російська сторона заявила, що вважає «червоною лінією» приєднання України до Північноатлантичного альянсу, та вимагала письмових юридичних гарантій, що цього не відбудеться.

Натомість після розмови двох лідерів Білий дім підтвердив, що президент Байден не визнає жодних подібних умов та «червоних ліній» з російської сторони.

Напередодні відбулася розмова Володимира Зеленського та Джозефа Байдена. Ключовим питанням переговорів стала безпекова ситуація навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання.

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