  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Коли Україна може приєднатися до НАТО – думка з Білого дому

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вашингтон підтримує Україну - Коли Україна може приєднатися до НАТО – думка з Білого дому
    Вашингтон підтримує Україну
    фото з відкритих джерел

    Приєднання України до Північноатлантичного альянсу можливе після здійснення реформ

    Адміністрація Джо Байдена підтримує прагнення України до членства в Північноатлантичному альянсі, однак для цього країна має виконати необхідні вимоги. Таку позицію Білого дому озвучила на брифінгу у Вашингтоні речниця президента США Джен Псакі.

    «Меседж президента (США – ред.) є чітким: він, звісно, підтримує прагнення України (до НАТО – ред.), так само як підтримує прагнення багатьох країн приєднатися до безпекових альянсів по всьому світу», – сказала речниця Білого дому.

    Вона нагадала, що для членства в НАТО існує цілий список вимог, які потрібно виконати, і вони всім відомі. Це передбачає, зокрема, проведення реформ, у тому числі з метою подолання корупції.

    «Сполучені Штати як член НАТО підтримують цей шлях», – додала Псакі.

    Перед переговорами президентів США та РФ російська сторона заявила, що вважає «червоною лінією» приєднання України до Північноатлантичного альянсу, та вимагала письмових юридичних гарантій, що цього не відбудеться.

    Натомість після розмови двох лідерів Білий дім підтвердив, що президент Байден не визнає жодних подібних умов та «червоних ліній» з російської сторони.

    Напередодні відбулася розмова Володимира Зеленського та Джозефа Байдена. Ключовим питанням переговорів стала безпекова ситуація навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання.

    Читайте також:


    Теги: США НАТО президент Вашингтон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Коли Україна може приєднатися до НАТО – думка з Білого дому