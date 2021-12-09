Розмова Зеленського і Байдена: Банкова повідомила офіційні підсумки

Лідери двох країн спілкувалися через захищену лінію зв’язку

Президент України провів телефонну розмову з президентом США

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом. Про це інформує Офіс президента.

Ключовим питанням переговорів стала безпекова ситуація навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання.

Відбувся обмін оцінками щодо перебігу та результатів перемовин лідерів Сполучених Штатів і Росії.

Глава Української держави подякував Джозефу Байдену за послідовну, тверду й рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави та підтвердив непохитну налаштованість на пошук шляхів до миру на Донбасі.

Сторони скоординували позиції щодо подальших кроків у цьому напрямі. Володимир Зеленський наголосив, що ми маємо чіткі пропозиції щодо розблокування мирного процесу й готові обговорювати їх у різних форматах.

Глави держав також предметно обговорили шляхи безпекової, фінансової та політичної підтримки України у протидії гібридній агресії, що триває.

Окрему увагу Президент України приділив проблематиці енергетичної безпеки нашої держави. Володимир Зеленський наголосив, що українська сторона розглядає проект «Північний потік–2» виключно через призму енергетичних і безпекових гарантій, а його просування позбавляє Україну важливого чинника стримування російської агресії.

У цьому зв’язку були обговорені конкретні кроки, що можуть бути здійснені для посилення енергетичної стійкості України.

Також Зеленський розказав, про що говорив із Байденом.

Нагадаємо, у четвер, 9 грудня, президенти Сполучених Штатів і України Джо Байден і Володимир Зеленський провели розмову.

Згодом голова Офісу президента розповів про підсумки розмови Зеленського з Байденом.

Як відомо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

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