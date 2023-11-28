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Біля російського павільйону на бієнале у Венеції з’явилося фото руїн у Бородянці

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Біля російського павільйону на бієнале у Венеції з’явилося фото руїн у Бородянці
Фото встановив художник, який залишив Росію через політичні переслідування
фото: Медуза

Учасникам бієнале нагадали про злочини Росії

У Венеції навпроти російського павільйону на архітектурній бієнале художник Данило Ткаченко встановив фотографію зруйнованого окупантами будинку у Бородянці на Київщині. Про це повідомляє «Медуза».

Ткаченко, який залишив Росію через політичні переслідування, встановив фотографію українського фотографа Максима Дондюка під час закриття архітектурної бієнале 26 листопада.

Це фото було зроблено у квітні 2022 року після російського удару по Бородянці на Київщині, де було зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Від атаки тоді загинули 26 людей.

Венеційська бієнале архітектури – один із головних у світі професійних форумів. Вона проводиться раз на два роки. У парні роки у Венеції проходить головна у світі бієнале сучасного мистецтва.

Росія не бере участі в бієнале другий рік поспіль, а павільйон – одна з найстаріших будівель садів Джардіні, головного майданчика виставки – закрита і порожня.

Росія не бере участі в обох виставках від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Теги: війна росія виставка Італія окупанти Україна

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