Біля російського павільйону на бієнале у Венеції з’явилося фото руїн у Бородянці

Учасникам бієнале нагадали про злочини Росії

У Венеції навпроти російського павільйону на архітектурній бієнале художник Данило Ткаченко встановив фотографію зруйнованого окупантами будинку у Бородянці на Київщині. Про це повідомляє «Медуза».

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Ткаченко, який залишив Росію через політичні переслідування, встановив фотографію українського фотографа Максима Дондюка під час закриття архітектурної бієнале 26 листопада.

Це фото було зроблено у квітні 2022 року після російського удару по Бородянці на Київщині, де було зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Від атаки тоді загинули 26 людей.

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Венеційська бієнале архітектури – один із головних у світі професійних форумів. Вона проводиться раз на два роки. У парні роки у Венеції проходить головна у світі бієнале сучасного мистецтва.

Росія не бере участі в бієнале другий рік поспіль, а павільйон – одна з найстаріших будівель садів Джардіні, головного майданчика виставки – закрита і порожня.

Росія не бере участі в обох виставках від початку повномасштабного вторгнення в Україну.