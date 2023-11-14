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The Economist опублікував обкладинку-ребус з прогнозом на наступний рік (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
The Economist опублікував обкладинку-ребус з прогнозом на наступний рік (фото)
Серед тем на які радить звернути увагу в 2024 році The Economist – боротьба України проти Росії, вибори у США, заворушення на Близькому Сході
фото: X/The Economist

В центрі обкладинки можна побачити скриньку, схожу на ту, що використовують для бюлетенів на виборах

Британське видання The Economist опублікувало обкладинку-ребус з прогнозом на 2024 рік. Серед тем – боротьба України проти Росії, вибори у США та інших країнах, заворушення на Близькому Сході, штучний інтелект та інше.

«Життя змінюється з приголомшливою швидкістю. Ми готові допомогти. Ласкаво просимо до The World Ahead 2024», – йдеться у дописі.

The Economist опублікувало обкладинку-ребус з прогнозом на 2024 рік
The Economist опублікувало обкладинку-ребус з прогнозом на 2024 рік
фото: X/The Economist

В центрі обкладинки можна побачити скриньку, схожу на ту, що використовують для бюлетенів на виборах. Над нею розміщений пісочний годинник, по обидва боки від якого зображені персони, схожі на президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна, які дивляться одне на одного. Під скринькою – зображені дві півкулі, за якими розміщені лідери США Джо Байден і Китаю Сі Цзіньпін, які дивляться в різні сторони.

У матеріалі видання пропонує ознайомитися з темами, на які слід звернути увагу наступного року. 

Однією з тем є вибори у різних державах у 2024 році. Видання зазначає, що наступного року відбудеться понад 70 виборів у країнах, де проживає приблизно 4,2 млрд людей – більша частина населення світу. «Однак, попри те, що кількість виборців зараз більша, ніж будь-коли, демократії у світі не стане більше: багато виборів не будуть ані вільними, ані справедливими», – йдеться у публікації.

«Глобальний вибір Америки»

Також видання звертає увагу на «глобальний вибір Америки». «Виборці та суди винесуть свій вердикт Дональду Трампу, який має один шанс із трьох знову стати президентом (США – «Главком»). Результат можуть визначити кілька десятків тисяч виборців у декількох штатах, що «вагаються». Але наслідки будуть глобальними та вплинуть на все – від кліматичної політики до військової підтримки України. Справді фальсифікація виборів у Росії може призвести до того, що доля Володимира Путіна більшою мірою залежатиме від американських виборців, ніж від російських», – йдеться у матеріалі.

Допомога Європи для України

Ще однією темою стане допомога Європи для України. «Європа має зробити крок уперед і надати Україні військову та економічну підтримку, необхідну для тривалої боротьби, одночасно проклавши шлях до можливого членства в ЄС. Це правильне рішення, а також гарантія від ризику, що Трамп повернеться до влади та відмовиться від підтримки», – зазначають автори.

Заворушення на Близькому Сході

Наступною темою є заворушення на Близькому Сході. Як пише видання, напад ХАМАСу на Ізраїль і заходи Ізраїлю у відповідь сколихнули регіон і відкинули уявлення про те, що світ може продовжувати ігнорувати «тяжке становище палестинців». «Чи стане цей конфлікт більш широким регіональним конфліктом чи дасть новий шанс на мир? Для Америки, перевантаженої наддержави, це також перевірка, чи зможе вона адаптуватися до більш складного та загрозливого світу», – йдеться у публікації.

Суперництво США та Китаю

Також видання звертає увагу, що план США зосередитися на суперництві з Китаєм, був зірваний війною в Україні, а тепер і в секторі Гази. Росія також «відволікається і втрачає вплив». «Заморожені конфлікти тануть, а локальні холодні війни розгоряються у всьому світі. Нестабільність у Сахелі зростає. Світ готується до нового конфлікту зараз, коли «момент однополярності» Америки закінчився», – пишуть автори.

The Economist також пише, що оскільки економічне зростання Китаю сповільнилося, напруженість навколо Тайваню росте, а США продовжують обмежувати доступ Китаю до передових технологій, риторика про «нову холодну війну» стає все жорсткішою. Проте західним компаніям, які намагаються знизити залежність своїх ланцюжків поставок від Китаю, набагато легше сказати, ніж зробити, пишуть автори. «Тим часом обидва табори будуть добиватися прихильності держав глобального Півдня, не в останню чергу за їхні «зелені» ресурси», – йдеться у повідомленні.

Серед інших тем – конкуренція різних країн за «зелені» та інші ресурси, економічна невизначеність, вплив штучного інтелекту на світ та ідеологічні розбіжності.

Нагадаємо, американський журнал Time вийшов із передовим матеріалом про президента України Володимира Зеленського, його боротьбу за міжнародну допомогу Україні та його фотографією на обкладинці. «Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Самотня боротьба Володимира Зеленського», – йдеться на обкладинці журналу.

До слова, The Economist зробив прогноз, наскільки затягнеться війна в Україні.

Теги: Володимир Зеленський Джозеф Байден Ізраїль журнал війна

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