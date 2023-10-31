Окупанти вкрили масованим вогнем Херсон: є постраждалі

Внаслідок обстрілу є руйнування складських приміщень

Російські терористи вдарили по Херсону. Про це повідомив начальник місцевої військової адміністрації Роман Мрочко.

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«Після 11:00 російські окупаційні війська вкрили масованим вогнем Центральний район Херсона!», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу є руйнування складських приміщень, пошкоджено близько 10 автомобілів.

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На цю годину відомо про одного пораненого. Чоловік 34 років отримав осколкові травми ніг. Його шпиталізували.

Нагадаємо, триває 615-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще один - по зенітно-ракетному комплексу противника. Також протиповітряною обороною України знищено 12 ударних БпЛА, дві керовані авіаційні ракети та шість розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев’ять артилерійських засобів та ще шість інших важливих цілей противника.