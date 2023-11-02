Ракетний терор. Підсумки жовтня та прогноз на листопад

Майже всі «жовтневі» ракети в статистиці – Х-59, балістичні та крилаті «Іскандери» (на фото)

Масованих атак у жовтні не було

За місяцями:

жовтень – 191 ракета

листопад – 183

грудень – 236

січень – 94 (72)

лютий – 111 (95)

березень – 78 (48)

квітень – 27 (23)

травень – 205 (154)

червень – 213 (160)

липень – 159 (89)

серпень – 131 (110)

вересень – 117 (92)

жовтень – 53 (0)

У дужках вказано кількість ракет «Калібр», Х-101/555, які зазвичай є основою масових залпів. С-300 до цієї статистики не входять.

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Мої міркування

Незважаючи на те, що в жовтні не було великих атак, майже щодня були дрібні, по 1-3 ракети.

Канал Повітряних сил справно повідомляв про тривоги, але далеко не завжди давав зведення із зазначенням кількості та виду ракет. Тому доводилося брати дані у місцевих адміністрацій і моніторингових каналів.

Майже всі «жовтневі» ракети в статистиці – Х-59, балістичні та крилаті «Іскандери».

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У жовтні не було жодного пуску ракет Х-101/555 і «Калібр».

Якщо за підсумками попередніх місяців я писав, що не бачу накопичення цих ракет, тому що РФ запускала приблизно таку саму кількість, яку здатна виробляти (90-100 на місяць), то в жовтні накопичення, вочевидь, проводилося.

Тобто теоретично в листопаді РФ може атакувати не сотнею ракет, а двома сотнями, а потім все одно скотитися до режиму «до ста на місяць». Ну або розмазати накопичену сотню по декількох місяцях.

Нагадаю, що у 2022 російські атаки інфраструктури почалися 10 жовтня, а пік припав на грудень.

У ті місяці запускалося близько 200 ракет. Трохи менші кількості були в травні-червні 2023 року. Тож чогось надприродного ми не побачимо.

Щоправда, зараз у РФ більше Шахедів, але і ми з ними справляємося краще, ніж рік тому.