Ракетний терор. Підсумки жовтня та прогноз на листопад
Масованих атак у жовтні не було
За місяцями:
- жовтень – 191 ракета
- листопад – 183
- грудень – 236
- січень – 94 (72)
- лютий – 111 (95)
- березень – 78 (48)
- квітень – 27 (23)
- травень – 205 (154)
- червень – 213 (160)
- липень – 159 (89)
- серпень – 131 (110)
- вересень – 117 (92)
- жовтень – 53 (0)
У дужках вказано кількість ракет «Калібр», Х-101/555, які зазвичай є основою масових залпів. С-300 до цієї статистики не входять.
Мої міркування
- Незважаючи на те, що в жовтні не було великих атак, майже щодня були дрібні, по 1-3 ракети.
Канал Повітряних сил справно повідомляв про тривоги, але далеко не завжди давав зведення із зазначенням кількості та виду ракет. Тому доводилося брати дані у місцевих адміністрацій і моніторингових каналів.
Майже всі «жовтневі» ракети в статистиці – Х-59, балістичні та крилаті «Іскандери».
- У жовтні не було жодного пуску ракет Х-101/555 і «Калібр».
Якщо за підсумками попередніх місяців я писав, що не бачу накопичення цих ракет, тому що РФ запускала приблизно таку саму кількість, яку здатна виробляти (90-100 на місяць), то в жовтні накопичення, вочевидь, проводилося.
Тобто теоретично в листопаді РФ може атакувати не сотнею ракет, а двома сотнями, а потім все одно скотитися до режиму «до ста на місяць». Ну або розмазати накопичену сотню по декількох місяцях.
- Нагадаю, що у 2022 російські атаки інфраструктури почалися 10 жовтня, а пік припав на грудень.
У ті місяці запускалося близько 200 ракет. Трохи менші кількості були в травні-червні 2023 року. Тож чогось надприродного ми не побачимо.
Щоправда, зараз у РФ більше Шахедів, але і ми з ними справляємося краще, ніж рік тому.
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