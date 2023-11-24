ЗСУ розповіли, які зарплати військові отримують на навчанні та фронті

Грошове забезпечення військовослужбовців залежить від завдань, які на них покладені

Коли солдати приїжджають на передову, то одержують зарплату, яка передбачена для зони бойових дій – від 20 тис. до 120 тис. грн на місяць

Військові Збройних Сил України отримують заробітну плату від 20 тис. гривень на місяць. Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник Сухопутних військ Володимир Фітьо.

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Володимир Фітьо повідомив, що грошове забезпечення військовослужбовців залежить від завдань, які на них покладені. А мінімальна ставка – 20 тис. грн на місяць під час навчання.



Представник Сухопутних військ розповів, що коли солдати приїжджають на передову, то одержують зарплату, яка передбачена для зони бойових дій – від 20 тис. до 120 тис. грн на місяць.

Доплати військовим на період воєнного стану передбачають:

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щомісячну додаткову винагороду військовослужбовцям від 30 тис. до 100 тис. грн пропорційно до часу виконання бойових (спеціальних) завдань у порядку, розмірах та умовах, встановлених Кабінетом міністрів (тобто без участі парламенту);

додаткову винагороду у розмірі 6 тис. грн для строковиків пропорційно часу проходження військової служби;

щомісячна винагорода 2350 грн курсантам військових вишів.

Нагадаємо, українські військові за свій службовий обов'язок мають право на додаткові виплати та компенсації в тих чи інших ситуаціях. Держава виплатить гроші бійцям, що не використали щорічну або додаткову відпустку.

Нагадаємо, набули чинності зміни до законодавства, які передбачають нові умови надання відпусток і грошового забезпечення військовослужбовців, рятувальників і поліцейських.

Також військові, окрім доплат в розмірі 100 тис. або 30 тис. грн, можуть розраховувати на ще одну – 50 тис. Вона здійснюватиметься для трьох категорії осіб.

До слова, вдова загиблого захисника України має право на пільги, що визначені ст. 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Однією з них є знижка у 50% на оплату комунальних послуг.