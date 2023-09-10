Біля станції «Академік Вернадський» з’явився неочікуваний гість (відео)

Незабаром в українських полярників з’явиться багато чорно-білих сусідів

Полярники антарктичної станції «Академік Вернадський» показали першого пінгвіна, який повернувся на шлюбний сезон. Відео оприлюднене на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

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«Погляньте, який гість ходить поруч з причалом біля станції. Судячи з його заклопотаного вигляду, цей пінгвін має серйозну місію – перевірити, чи готовий наш острів до повернення тисяч його родичів на шлюбний сезон. Тож можемо очікувати, що дуже скоро в українських полярників знову з’явиться багато галасливих чорно-білих сусідів», – написали працівники станції.

Вони також нагадали, що на зиму пінгвіни залишають околиці «Вернадського» й відпливають північніше, де є відкрита вода і можливість харчуватися крилем. Йдеться насамперед про субантарктичних пінгвінів, яких найбільше на острові Галіндез. Навесні ж вони повертаються сюди для гніздування.

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«Ці птахи зазвичай створюють пару на все життя. До нас припливають по одному, а потім розшукують партнера/партнерку за допомогою звуків. Разом обирають місце для гніздування та зводять собі «апартаменти» з камінців», – розповіли полярники.

За їхніми словами, пінгвіни, що повертаються першими, можуть зайняти кращі місця – на височинах. Там більше шансів, що їхні гнізда, а отже й майбутнє потомство, не засипле снігом.

Нагадаємо, що в липні на станції «Академік Вернадський» фіксувався новий рекорд. 3 липня температура повітря сягнула +8,7°С. Це найбільша максимальна температура в цьому місяці за всі роки спостережень.